Вторник, 14 Октября 2025 12:35

АрмИнфо Президент Сердар Бердымухамедов, выступая на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Душанбе, заявил о необходимости полноценного участия стран СНГ в формировании каспийского логистического хаба.

Глава государства напомнил, что каспийская тема активно обсуждалась на состоявшейся в августе этого года в Туркменистане Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, где было подчёркнуто, что транзитно-логистический потенциал Каспия приобретает глобальное измерение.

«Именно через каспийский регион будут проходить главные магистрали евразийского сообщения по вертикали и горизонтали, из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу и на Ближний Восток, из России на Юг, в Иран, Индию, страны Залива. Необходимо полноценное участие стран Содружества в формировании каспийского логистического хаба, утверждение и упрочение своих позиций в этом проекте на взаимовыгодной и согласованной основе», – сказал глава государства.

Президент Туркменистана подтвердил, что Ашхабад готов содействовать этой цели, предметно обсуждать с партнёрами возможности использования своей портовой инфраструктуры на Каспийском море в общих интересах.