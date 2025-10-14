Arminfo.info


 Вторник, 14 Октября 2025 12:34
Александр Аванесов

Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность

Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность

АрмИнфо."Мы блестящи в советах, но катастрофически бедны в действиях, вот почему звонок продолжает висеть в воздухе", - пишет  на своей странице в Facebook бывший председатель Комитета государственных доходов РА Давид Ананян.

"Мы, как народ, словно рождены, чтобы давать советы. Нам кажется, что мы должны ежесекундно "поправлять" друг друга, "напоминать", как себя вести, как говорить, как ходить. Это чувство чёрным шрифтом прописано в нашей ДНК.  Ты всегда мудр, а твой оппонент обязательно незрел и заблудился. Мы не гражданское общество, а общенациональная "гильдия консультантов". Стоит кому-то озвучить новую инициативу, как тут же появляется армия из сотен мудрых экспертов: "Вам стоит присоединиться к тому-то", "Вам не следует казаться этим человеком", "Вам следует звучать смелее", "Вам следует говорить убедительнее". Короче говоря, каждый становится гигантом мысли, как в известном мультфильме: все ораторствуют, но никто не вешает звонка", - отметил Ананян.

Он заметил, что на этом фоне появляется тот, кто осмеливается заявить, что готов повесить этот самый звонок. Не для того, чтобы быть очередным оратором, а чтобы что-то сделать, чтобы объединить и принести внутренний покой.

"С этого момента начинается настоящий национальный вид спорта - консультационный марафон. Поток советов настолько плотен, что главная идея тонет под ним. Именно здесь ярко проявляется самая уязвимая черта нашей политической культуры. Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность. Мы все хотим сидеть в роли советника, но реальную работу переложить на чужие плечи. В результате получается нация советников без: работы. Море советов без навигатора. Да, мы блестящи в советах, но катастрофически бедны в действиях. Вот почему звонок продолжает висеть в воздухе", - написал экс-глава КГД. 

Армения и Казахстан готовы к реализации имеющегося потенциала сотрудничестваАрмения и Казахстан готовы к реализации имеющегося потенциала сотрудничества