АрмИнфо. На сайте парламента Великобритании опубликовано заявление государственного министра по делам Европы и Северной Америки Стивена Даути по поводу полного снятия эмбарго на поставки оружия в Азербайджан и Армению.

В своем заявлении Даути информирует британских парламентариев "о важных событиях на Южном Кавказе и о реакции Соединенного Королевства на исторический прогресс, достигнутый в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном".

"8 августа в Вашингтоне состоялся трехсторонний саммит с участием Президента США Дональда Трампа, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В результате был парафирован мирный договор и подписана декларация.

В документы включены призыв к роспуску Минской группы ОБСЕ и обязательство обеспечить связь между Азербайджаном и Нахиджеваном при условии уважения суверенитета Армении.

Великобритания горячо приветствует прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном на пути к миру. Эти события знаменуют собой поворотный момент в усилиях по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе.

В знак признания достигнутого прогресса и в поддержку дальнейшего движения к миру правительство Великобритании приняло решение повысить уровень своих двусторонних отношений с Арменией и Азербайджаном до уровня стратегического партнерства. Эти партнерства формализуют сотрудничество в таких областях, как торговля, безопасность и оборона, и будут подкреплены ежегодными встречами на уровне министров для обзора достигнутого прогресса. С 24 по 26 августа я посетил Армению и Азербайджан, чтобы подтвердить поддержку Великобритании, и обсудил с лидерами обеих стран практические меры, которые Великобритания могла бы принять для укрепления перспектив долгосрочного мира на Южном Кавказе.

Мы предприняли немедленные шаги, чтобы приветствовать и поддержать Армению и Азербайджан на пути к миру, поддержав закрытие Минской группы ОБСЕ в соответствии с их просьбой. Великобритания приветствует консенсус, достигнутый 1 сентября, об официальном роспуске структур Минской группы ОБСЕ.

Учитывая значительный прогресс, достигнутый в продвижении мира, и исторические итоги недавнего саммита в Вашингтоне, организованного президентом Трампом, Великобритания считает, что обоснование рекомендованного ОБСЕ в 1992 году эмбарго на поставки оружия, касающегося <всех поставок оружия и боеприпасов силам, участвующим в боевых действиях в районе Нагорного Карабаха>, утратило свою актуальность. Поэтому Великобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану.

Это решение позволит партнерству Великобритании в области безопасности и обороны как с Арменией, так и с Азербайджаном развиваться в быстро меняющейся обстановке и позволит Великобритании поддерживать усилия по защите их суверенитета и территориальной целостности, в том числе в ответ на обычные и гибридные угрозы со стороны других государств и негосударственных субъектов", - говорится в тексте заявления.

Заявки на получение экспортных и торговых лицензий для Армении и Азербайджана, безусловно, будут по-прежнему оцениваться в каждом конкретном случае на основе строгих критериев лицензирования стратегического экспорта Великобритании, и правительство не будет выдавать лицензии, если это противоречит какому-либо из критериев. Мы будем внимательно следить за региональной и внутренней безопасностью как в Азербайджане, так и в Армении.

Мы искренне надеемся, что это момент возможностей для мира, безопасности и процветания на Южном Кавказе.

Великобритания готова сотрудничать с обеими странами, Соединенными Штатами, Европейским союзом и другими партнерами, играя конструктивную и активную роль в поддержке этих преобразований, а также безопасности и стабильности во всем регионе.