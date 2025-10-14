Вторник, 14 Октября 2025 12:21

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в составе делегации премьер-министра Армении принял участие в "Саммите мира" на Ближнем Востоке в Шарм-эль-Шейхе.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мирзоян вместе с премьер-министром Николом Пашинян присутствовал на церемонии подписания соглашения о прекращении огня в Газе в рамках "Саммита мира".

Более того, в рамках мероприятия он провел беседы с министрами иностранных дел и другими официальными лицами ряда стран, в том числе Азербайджана (Джейхуном Байрамовым - ред.), Саудовской Аравии, Испании, Омана, Франции, Иордании, Египта, Турции, Норвегии и Индии.