Понедельник, 13 Октября 2025 20:16

АрмИнфо. Министр труда и социальных вопросов Армении Арсен Торосян и посол России Сергей Копыркин на встрече в Ереване обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере труда и социальной защиты.

Как сообщает пресс-служба Министерства, была подчеркнута важность сотрудничества двух стран в двустороннем и многостороннем форматах, в частности, в рамках СНГ, ЕАЭС и ООН.

Представив приоритеты в сфере труда и социальной защиты и проделанную в этом направлении работу, Торосян также коснулся хода реализации программ социальной помощи, обеспечения жильем и занятости насильственно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха. В этом контексте министр подчеркнул, что поддержка, оказываемая беженцам из Арцаха государством и общественными организациями Российской Федерации, должна координироваться с Министерством труда и социальных вопросов Армении для более адресного распределения помощи семьям.

Копыркин также подчеркнул важность сотрудничества в сфере труда и социальной защиты и выразил готовность вложить возможные усилия в развитие двусторонних отношений.

Отметим, что ряд российских гуманитарных организаций оказывают целевую помощь беженцам из Арцаха в Армении.

Отметим, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, тогда же сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял две машины российского миротворческого контингента, погибли 6 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков. Сегодня Арцах полностью деарменизирован, все его коренное население свыше 100 тысяч человек было вынуждено бежать в Армению под угрозой физической расправы.

С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев стали бездомными.