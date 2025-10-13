Понедельник, 13 Октября 2025 19:57

АрмИнфо. В Тегеране генеральный секретарь МИД Армении Давид Карапетян провел встречу с руководителем фонда Иранистики Али Акбаром Салехи.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники обменялись мнениями о последних региональных событиях. Карапетян представил достигнутые 8 августа в Вашингтоне договоренности, подчеркнув важность установления мира и стабильности в регионе.

Али Акбар Салехи приветствовал парафирование Мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и усилия, направленные на установление стабильности на Южном Кавказе. В этом контексте была подчеркнута важность разблокирования региональных коммуникаций и возможностей, которые откроются в результате этого.

Были обсуждены перспективы активизации взаимодействия между экспертными сообществами двух стран, а также усилия по реализации инициатив и проектов в экономической и научно-образовательной сферах.