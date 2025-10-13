Понедельник, 13 Октября 2025 19:53

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в США 13 октября министр обороны Армении Сурен Папикян принял участие в торжественной церемонии открытия международной выставки "AUSA" в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства, не представляя иных деталей с визита.

Отметим, что согласно данным из открытых источников международная выставка AUSA Meeting and Exposition - крупнейшая в Северной Америке выставка, посвященная энергетике и профессиональному развитию. Она направлена на то, чтобы донести послание армии, подчеркнув возможности армейских организаций и представив широкий спектр отраслевых продуктов и услуг.