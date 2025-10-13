Понедельник, 13 Октября 2025 19:50

АрмИнфо. Руководитель аппарата премьер- министра Армении Араик Арутюнян на встрече с делегацией, возглавляемой послом Германии в стране Клаудией Буш указал на плодотворное сотрудничество, сложившееся с правительством Германии в рамках развития отношений Армения-ЕС.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Арутюнян также подчеркнул роль и поддержку немецких программ развития в развитии социально-экономической, экологической, оборонной, эффективного управления, местного самоуправления и других сфер в Армении.

В свою очередь, Буш отметила готовность немецкой стороны продолжить шаги по углублению и расширению развития с Арменией в различных направлениях. Посол Германии подчеркнула важность продуктивных переговоров в ходе предстоящего заседания армяно-германской межправительственной комиссии и выразила готовность содействовать утверждению демократических ценностей в Армении.

Стороны обменялись мнениями по вопросам партисипаторного управления и реализации реформ, выразив готовность направить усилия на их эффективную реализацию.