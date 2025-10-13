Понедельник, 13 Октября 2025 19:00

АрмИнфо. В столице Армении состоялась церемония возложения цветов к бюсту выдающегося русского полководца Ивана Паскевича, приуроченная к 198-й годовщине освобождения Ереванской крепости в период Русско- персидской войны 1826-1928 гг.

Как сообщает Московский культурно-деловой Центр "Дом Москвы" в Ереване, в мероприятии приняли участие представители посольств России и Беларуси, Российского центра науки и культуры в Ереване, Дома Москвы в Ереване, военнослужащие 102-й военной базы, школьники, члены движения "Юные друзья пограничников" и другие.

Открывая церемонию, директор РЦНК в Ереване Вадим Фефилов подчеркнул важность того, что с каждым годом в Армении все более активно отмечается это знаменательное событие. "Одной из ключевых фигур этого события был Иван Федорович Паскевич - не только стратегически мыслящий военный, но и выдающийся дипломат. Он приблизил подписание Туркманчайского договора, фундаментальным моментом которого было возвращение армян на их исторические земли", - сказал он.

В свою очередь директор Дома Москвы в Ереване Айк Меликян отметил, что освобождение Эриванской крепости является одной из важнейших страниц российско- армянской истории. "Эта славная победа русской армии стала великим событием для армянского народа, веками стремившегося к освобождению от персидского ига и миру на своей земле. И сегодня мы вновь с признательностью вспоминаем выдающегося полководца, внесшего огромный вклад в укрепление российско-армянского единства. Сегодня мы склоняем головы перед памятью русских солдат и армянских добровольцев, стоявших плечом к плечу во время тех героических событий", - отметил он.

"Для меня большая честь воздать дань уважения памяти всех участников Кавказского корпуса, а также армянскому населению, которые плечом к плечу боролись против общего врага и способствовали воцарению мира на этой земле", - отметил в свою очередь командир 102-й военной базы, генерал-майор Александр Безбородов.

О важности мероприятия, посвященного годовщине освобождения Эриванской крепости, отметил b советник посольства Беларуси в Армении Григорий Аксенов.

Освобождение Эриванской крепости произошло 13 октября 1827 года в ходе русско- персидской войны 1826-1828 годов. Штурм возглавлял генерал-фельдмаршал Иван Паскевич. Этот день считается значимым событием, поскольку в результате взятия крепости и последующего подписания Туркманчайского мирного договора (1828 г.) Эриванское ханство вошло в состав Российской империи, что открыло путь к дальнейшему укреплению российских позиций в регионе.