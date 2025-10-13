Понедельник, 13 Октября 2025 18:58

АрмИнфо.Генеральный секретарь МИД Армении Давид Карапетян и заместитель министра иностранных дел, руководитель Центра политических и международных исследований Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде на встрече в Тегеране отметили важность реализации инициатив, направленных на углубление сотрудничества в экономической, культурной и образовательной сферах.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, ходе встречи стороны подчеркнули высокий уровень политического диалога между Арменией и Ираном и богатую двустороннюю повестку.

Собеседники также затронули тему последних региональных событий, подчеркнув важность институционализации мира в регионе, установленного в результате Вашингтонских соглашений между Арменией и Азербайджаном.

Карапетян и Хатибзаде обсудили возможные пути дальнейшего развития сотрудничества, затронув перспективы взаимодействия в рамках конференций "Ереванский диалог" и "Тегеранский диалог", а также возможности расширения сотрудничества между Центром политических и международных исследований Министерства иностранных дел Ирана и Дипломатической школой Армении.