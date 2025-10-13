Понедельник, 13 Октября 2025 18:54

АрмИнфо. Правки в федеральном законе РФ <О правовом положении иностранных граждан в РФ> не должны распространяться на лиц, осуществляющих грузо- и пассажирские перевозки. Об этом в ходе пресс-конференции 13 октября сообщила эксперт миграционной программы организации "Армянский Каритас" Татевик Бежанян.

Она рассказала, что согласно поправкам, граждане стран с безвизовым режимом, въезжающие на территорию РФ не с целью трудоустройства (то есть без соответствующей отметки в миграционной карте), могут находиться в стране не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Это ограничение распространяется и на водителей, осуществляющих грузо- и пассажирские перевозки, несмотря на то что они фактически выполняют трудовую функцию. Более того, ограничения касаются не только автоперевозчиков, но и водителей воздушного и железнодорожного транспорта.

При этом, по словам Бежанян, с 5 февраля 2025 года в РФ также начал действовать закон о реестре контролируемых лиц, вводящий так называемый <режим высылки>. Последний предусматривает санкции в отношении иностранных граждан, нарушивших правила пребывания. Такие лица вносятся в реестр, после чего их банковские счета замораживаются, а любые сделки становятся невозможны.

Согласно указу Президента РФ, иностранцам было разрешено узаконить своё пребывание на территории РФ до 30 апреля 2025 года. Впоследствии срок был продлён до 10 сентября. До этой даты контроль со стороны правоохранительных органов, как отметила она, был относительно мягким, в том числе в отношении водителей. Однако, с середины сентября ситуация резко изменилась - полиция начала активно проверять документы иностранных граждан, отслеживая количество дней их пребывания. Эксперт сообщила, что в случае превышения установленных сроков от 90 до 180 дней, в отношении иностранных граждан применяется запрет на въезд сроком на 3 года, от 180 до 270 дней - на 5 лет, свыше 270 дней - на 10 лет.

Бежанян рассказала, что уже получены обращения от 74 граждан, из коих в отношении 13-14 случаев уже вынесены запреты на въезд в РФ сроком на 5 лет, и это даже несмотря на то, что по их документам сроки пребывания не превышают 180 дней.

В ряде случаев задержки были вызваны форс-мажорными обстоятельствами: поломкой транспорта, пробками на Верхнем Ларсе и т.д., что объективно не позволяло покинуть территорию РФ в установленные сроки.

Бежанян также отметила, что сотрудники пограничной службы РФ нередко указывают, что данные ограничения не касаются водителей, что соответствует здравой логике. Однако, по закону, контроль за пребыванием иностранных граждан и реализацию миграционного режима осуществляют сотрудники МВД РФ. Они имеют полномочия принять решение о высылке граждан без судовых разбирательств.

Бежанян считает, что в этом вопросе важную роль может сыграть Евразийская экономическая комиссия. <Мы надеемся, что соответствующее решение будет принято в кратчайшие сроки. В противном случае последствия могут быть крайне тяжёлыми, как для самих водителей, так и для нашего товарооборота>, - заметила она