Понедельник, 13 Октября 2025 15:53

АрмИнфо. На полях "саммита мира" в Шарм-эль-Шейхе состоялся разговор премьер-министра РА Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Согласно информации, на полях саммита прошла и трёхсторонняя встреча лидеров Армении, Азербайджана и Пакистана. Это первая в истории

встреча глав Армении и Пакистана.

Недавно между двумя странами были установлены дипломатические отношения.