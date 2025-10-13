Понедельник, 13 Октября 2025 15:33

АрмИнфо. Создаётся впечатление, что арцахский конфликт - это конфликт между главным "блогером" страны (премьер- министр РА Никол Пашинян - ред.) и бывшим руководством Армении. Об этом в социальных сетях пишет эксперт по Азербайджану Татевик Айрапетян.

"Человек, который еще недавно признался, что отвергает возможность предотвращения войны даже теоретически, который когда-то кричал: "Арцах - это Армения, и точка", который 8 мая 2018 года, после избрания премьер- министром, впервые посетил Арцах, тот, кто постоянно выступал с подобного рода заявлениями, теперь стал фактически "чистильщиком" развязанной Азербайджаном агрессивной войны, этнических чисток и насильственного перемещения жителей Арцаха. У него нет проблем с Азербайджаном, его "не интересует", что Азербайджан в разных эпизодах отвергал мирные варианты урегулирования, а ненависть к этническим армянам пропагандировалась на государственном уровне десятилетиями. Его не интересует, что нападение Азербайджана на Джермук в 2022 году сопровождалось жестокой ампутацией руки армянской женщины- военнослужащей, что Рамиль Сафаров теперь получает пенсию за то, что зарезал спящего Гургена Маргаряна топором. Всё это неважно, как и то, что сегодня в азербайджанских школах проповедуют, что Армения - это "исторический Азербайджан", который у них "отобрали", - отметила эксперт.

Она добавила, что эти вопросы неважны, важны игры в войну с бывшими лидерами, важно скрыть собственные действия, идеологически разрушить армянскую государственность по указке Азербайджана. Это приоритеты властей, и у них нет темы, связанной с Азербайджаном, ведь сейчас наступил "мир", хотя на самом деле - беззащитность перед лицом будущих опасностей.

"Как в годы Арцахского конфликта, так и сегодня руководство Азербайджана ясными и прямыми текстами и шагами говорит о своих опасных, агрессивных планах, власти Армении идут на конфронтацию с "бывшими". Не будет же заниматься вопросами обороны главный разрушитель государства", - написал она.