Понедельник, 13 Октября 2025 15:13

АрмИнфо. За последние 14 дней в Республике Армения зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно источнику, новый вариант SARS-CoV-2 XFG, получивший неофициальное название "Stratus", был впервые выявлен в Канаде 27 января 2025 года. В конце июня 2025 года Всемирная организация здравоохранения обозначила "Stratus XFG" как новый вариант коронавируса, находящийся под контролем. Он выявлен в 38 странах, включая страны Европы и США, но особенно активен в Юго-Восточной Азии. Одним из характерных признаков заболевания, вызванного штаммом "Stratus", является изменение голоса - охриплость. Согласно текущим данным, госпитализации и тяжёлые случаи заболевания сосредоточены в уязвимых группах населения (пожилые люди, лица с сопутствующими заболеваниями).

"За последние 14 дней в Республике Армения зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусом (заболеваемость 2,4 случая на 100 000 населения), что на 2 случая меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (72 случаев, показатель заболеваемости - 2,4 случая на 100 000 населения)", - говорится в сообщении.