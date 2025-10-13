Понедельник, 13 Октября 2025 15:04

АрмИнфо. Государственный министр Нагорно- Карабахской Республики Нжде Искандарян сообщил о намерении создать благотворительного фонда "Арцах в моем сердце" для помощи целевым группам насильственно перемещенного населения.

Как пояснил Искандарян 13 октября на пресс-конференции в Ереване, помощь фонда в первую очередь будет направлена семьям погибших военнослужащих, арцахцам, имеющим 1 или 2 степень инвалидности и жертвам взрыва на складе горючего в Степанакерте. "В дальнейшем, если появится такая возможность, круг бенефициаров будет расширен", - добавил госминистр.

Искандарян напомнил, что армянские власти обещали решить хотя бы вопрос статуса семей, пострадавших от взрыва склада горючего, однако этого, по его словам, до сих пор не было сделано. "Для нас недопустимо подобное поведение властей. По вердикту апелляционного суда взрыв произошел в результате военных действий. Следовательно, это вопрос должен быть в повестке властей", - подчеркнул госминистр НКР.

Однако, по словам Искандаряна, они и сейчас не ожидают каких-либо действий от руководства Армении. В этом ключе он сообщил, что ранее они пытались провести обсуждения по определенным вопросам с представителями армянских властей, однако так и не удалось установить контактов с ними. В связи с этим он заявил о намерении обратиться к арцахским бизнесменам, которые на протяжении многих лет успешно реализовывали программы в Нагорном Карабахе. "Кроме того, мы намерены обратиться ко второму и третьему президенту Армении - Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, в связи с наличием у них многочисленных связей, благодаря которым возможно решить определенные вопросы арцахцев. Мы также призываем встать рядом с арцахским народом различных благотворителей, представителей диаспоры ", - добавил Искандарян.

Госминистр Арцаха также сообщил о намерении в ближайшее время обратиться с письмом к новоназначенному министру труда и социальных вопросов Арсену Торосяну, для того, чтобы понять, изменят ли они свои подходы по части помощи арцахцам и помогут ли решить определенные вопросы, возникшие перед насильственно- перемещенным населением.

Все эти вопросы, по словам Искандаряна для них первостепенны, поскольку их главная цель - помочь арцахцам обосноваться в Армении. Это, со слов госминистра, откроет новые возможности для того, чтобы в дальнейшем поднять вопрос их возвращения. "От властей Армении мы отныне больше ничего не ожидаем. Мы уверены, что они наоборот делают все, чтобы арцахцы уехали из страны. Сегодня необходимо, чтобы в Армении осталось жить более 100 000 арцахцев, чтобы держать вопрос нашего возвращения домой в повестке", - резюмировал Искандарян.

Напомним, что 29 марта на площади Свободы в Ереване стартовал митинг за права арцахцев на коллективное возвращение, достойную и безопасную жизнь на родине, за обеспечение социально-экономических прав в Армении, за усилия по возвращению пленных и защиту культурного наследия Арцаха. После митинга был сформирован Совет по защите прав арцахцев. С июля соцподдержка для насильственно перемещенных арцахцев стала целевой. Вместе с тем, в условия жилищной госпрограммы для арцахцев в последнее время были внесены изменения, согласно на участие в жилищной программе могут подавать заявки арцахцы всех целевых групп, независимо от количества несовершеннолетних детей в семье и наличия лиц из других уязвимых групп. Тем не менее, как сообщили в Совете по защите прав арцахцев, даже после некоторых изменений, на которые согласились в правительстве, самые важные предложения не были приняты по итогам переговоров. После этого в Совете сообщили, что с этих пор они будут действовать как открытое общественное движение, основываясь в своей деятельности на 12 требованиях, объявленных на митинге 29 марта. Однако, несмотря на это, множество проблем остаются на сегодняшний день нерешенными.