Понедельник, 13 Октября 2025 14:36

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении рассказали, какие новые обвинения предъявлены российскому бизнесмену армянского происхождения, главе группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну.

Как сообщила АрмИнфо Кима Авдалян, обвинение Карапетяну изменено и дополнено пунктами 2 и 3 части 3 статьи 296 УК Армении (отмывание денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий либо влияния, полученного в результате такого использования).

Отметим, что сегодня адвокатская группа Самвела Карапетяна заявила, что не прекратив рассмотрение дел по экономическим обвинениям, то есть просто проигнорировав обязательные для исполнения решения суда, следствие недавно установило новую планку для постоянного беззакония: предъявив их подзащитному очередное экономическое обвинение без каких-либо данных, без минимальной правовой и легитимной базы.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег.

15 августа Антикоррупционный суд, рано утром, после почти 10-часового рассмотрения ходатайства следователя, продлил арест Карапетяна еще на два месяца.