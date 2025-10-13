Понедельник, 13 Октября 2025 14:20

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвиняет первых трех президентов Армении в том, в чем его самого винит армянский народ.

Об этом в своем видео-обращении на Фейсбук заявил зампред Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян, касаясь заявлений армянского премьера о том, что именно Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян плохо вели переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию.

Ашотян выразил убеждение, что своими действами армянский премьер лишь доказывает, что служит иностранным интересам, и манипулирует общественным сознанием - либо преступно бездействуя, либо наоборот, совершая действия, которые наносят вред государству.

В доказательство своих слов зампред РПА напомнил, что именно Никол Пашинян с трибуны парламента Армении назвал Казанский документ от 2011 года, подготовленный во времена президентства Сержа Саргсяна, лучшим переговорным вариантом. "Что же касается обвинений касательно того, что эти процессы искусственно затягивались, то отмечу, что в истории есть множество примеров, когда государства решают подобные вопросы на протяжении 80 лет, например, решение палестино-израильского вопроса. Все три президента Армении, каждый в свою очередь, продвигали переговорный процесс ключе усиления армии и укрепления позиции Армении за переговорным столом. Те самые позиции, которые потом провалил Никол Пашинян", - резюмировал Ашотян.

Напомним, что Казанский документ был предложен в 2011 году на Саммите в Казани. Собравшись в Казани при посредничестве тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева, лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян рассмотрели проект "дорожной карты" долгосрочного урегулирования карабахского конфликта. Он предусматривал передачу Баку завоеванных армянской стороной во время войны 1992- 1994 годов буферных территорий вокруг Нагорного Карабаха (Джебраильский, Зангеланский, Кубатлинский, Кельбаджарский, частично Физулинский и Агдамский районы плюс 13 сел в Лачинском районе), а также создание в Лачинском районе коридора, который связывал бы Армению и Нагорный Карабах. Определить статус Нагорного Карабаха, остававшийся камнем преткновения, планировалось через несколько лет на референдуме. Однако в последний момент Азербайджан отказался подписывать документ.