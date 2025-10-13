Понедельник, 13 Октября 2025 13:16

АрмИнфо.В Брюсселе состоялось очередное, восьмое заседание Совместного комитета по упрощению визового режима Армения- ЕС.

Сопредседателями заседания выступили глава Консульского департамента МИД Армении Артур Петросян и заместитель главы отдела по вопросам визовой политики Генерального директората по миграции и внутренним делам Европейской комиссии Антуан Савари.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в начале встречи сопредседатели Комитета выступили со вступительным словом, после чего был принят протокол предыдущей, седьмой встречи. Стороны обсудили процесс реализации "Соглашения между Республикой Армения и Европейским союзом об упрощении визового режима". В частности, была рассмотрена статистика предоставления виз, а также различные вопросы, возникающие в ходе применения Соглашения.

Армянская сторона детально представила вопросы, касающиеся выполнения условий, предусмотренных Соглашением, подчеркнув, в частности, вопросы ограниченного количества слотов для записи на получение виз, кратких сроков действия выдаваемых виз, а также необходимость единообразного применения правил, требований к документам и установленных тарифов, в соответствии с положениями Соглашения. Стороны обсудили возможные решения обозначенных вопросов.

В ходе заседания также были отмечены положительные показатели сотрудничества в области реадмиссии и прогресс, зафиксированный Арменией в данном вопросе.

В рамках заседания стороны, в том числе рассмотрели процесс упрощения визового режима между Арменией и ЕС. Армянская сторона подчеркнула свою приверженность проведению реформ, вытекающих из программы действий по упрощению визового режима.