Arminfo.info


 Понедельник, 13 Октября 2025 13:00

Ардшинбанк предлагает 3% Cashback при рефинансировании   ипотечных кредитов 

Ардшинбанк предлагает 3% Cashback при рефинансировании   ипотечных кредитов 

АрмИнфо.Ардшинбанк предлагает физическим лицам, имеющим ипотечные кредиты в других банках, перевести их в Ардшинбанк на более выгодных условиях и получить cashback в размере 3% от суммы рефинансирования. Предложение действительно для кредитов на покупку, строительство или ремонт жилой недвижимости. Заявки на рефинансирование принимаются до 5 декабря 2025 года. 

Банк предлагает льготные процентные ставки, которые могут быть ниже текущей ставки заемщика в другом банке на 3%. Номинальная процентная ставка по ипотечным кредитам Ардшинбанка начинается от 11,7%, что является лучшим предложением на рынке. Годовая процентная ставка варьируется от 12,5% до 14,2%. 

По информации банка, рефинансирование ипотеки в Ардшинбанке позволяет не только перейти на новый график погашения, но и сразу при выдаче кредита получить cashback в размере 3%. В рамках акции Ардшинбанк предлагает следующие бесплатные услуги: 

• Бесплатное рассмотрение кредитной заявки. 

• Бесплатное оформление залоговой документации. 

• Бесплатная оценка имущества. 

• Бесплатная выдача единой справки об ограничениях на имущество. 

• Бесплатное нотариальное заверение договора залога. 

Заявки на кредит можно подать в любом филиале Ардшинбанка, как в Ереване, так и в регионах Армении. Для получения дополнительной информации посетите сайт банка или свяжитесь с круглосуточной колл-центром по телефону 012 22 22 22. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Глава Минсоцтруда Армении и посол России обсудили вопросы содействия беженцам из АрцахаГлава Минсоцтруда Армении и посол России обсудили вопросы содействия беженцам из Арцаха
Генсек МИД Армении встретился с руководителем фонда ИранистикиГенсек МИД Армении встретился с руководителем фонда Иранистики
Папикян принял участие в открытия международной выставки Папикян принял участие в открытия международной выставки "AUSA" в Вашингтоне
Руководитель аппарата премьера Армении провел встречу с послом ГерманииРуководитель аппарата премьера Армении провел встречу с послом Германии
Слушания в селе Гиневет по эксплуатации рудника в Кармир Саре были незаконно приостановлены - экоактивистСлушания в селе Гиневет по эксплуатации рудника в Кармир Саре были незаконно приостановлены - экоактивист
В Ереване отметили годовщину освобождения Ереванской крепости от персидского игаВ Ереване отметили годовщину освобождения Ереванской крепости от персидского ига
Генсек МИД Армении находится с визитом в ТегеранеГенсек МИД Армении находится с визитом в Тегеране
Эксперт: Правки в федзаконе <О правовом положении иностранных граждан в РФ> не должны распространяться на лиц, осуществляющих грузо- и пассажирские перевозкиЭксперт: Правки в федзаконе <О правовом положении иностранных граждан в РФ> не должны распространяться на лиц, осуществляющих грузо- и пассажирские перевозки
Армения передала Азербайджану всё, что было возможно - политикАрмения передала Азербайджану всё, что было возможно - политик
Зампред АНК: Пашинян отказался от переговорного наследия первых трех президентов Армении по Арцаху и навлек на страну войнуЗампред АНК: Пашинян отказался от переговорного наследия первых трех президентов Армении по Арцаху и навлек на страну войну
В Египте состоялась встреча Пашиняна с АлиевымВ Египте состоялась встреча Пашиняна с Алиевым
Эксперт: Создаётся впечатление, что арцахский конфликт - это конфликт между главным Эксперт: Создаётся впечатление, что арцахский конфликт - это конфликт между главным "блогером" страны и бывшим руководством Армении
За последние 14 дней в Армении зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусомЗа последние 14 дней в Армении зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусом
Госминистр НКР сообщил о намерении создания благотворительного фонда для целевой помощи арцахским семьямГосминистр НКР сообщил о намерении создания благотворительного фонда для целевой помощи арцахским семьям
Сами власти Армении признают, что маршрут прокладки коридора по территории страны пока не определен - оппозиционерСами власти Армении признают, что маршрут прокладки коридора по территории страны пока не определен - оппозиционер
Следком Армении: Обвинение Карапетяну изменено и дополненоСледком Армении: Обвинение Карапетяну изменено и дополнено
Платформы Платформы "Гражданский договор" намеренно искажают высказывания координатора движения "По-нашему" - заявление
Зампред РПА: Пашинян обвиняет трех президентов Армении в том, в чем его самого винит армянский народЗампред РПА: Пашинян обвиняет трех президентов Армении в том, в чем его самого винит армянский народ
В Брюсселе состоялось восьмое заседание Совместного комитета по упрощению визового режима Армения-ЕСВ Брюсселе состоялось восьмое заседание Совместного комитета по упрощению визового режима Армения-ЕС
Ардшинбанк предлагает 3% Cashback при рефинансировании   ипотечных кредитов Ардшинбанк предлагает 3% Cashback при рефинансировании   ипотечных кредитов 
Глава Минздрава Армении призывает граждан вакцинироваться от гриппаГлава Минздрава Армении призывает граждан вакцинироваться от гриппа
Премьер: Все руководители Армении не претворили в жизнь предоставленные им великолепные возможности по решению нагорно- карабахского конфликтаПремьер: Все руководители Армении не претворили в жизнь предоставленные им великолепные возможности по решению нагорно- карабахского конфликта
ЦИК Армении: 9 политических сил подали документы для участия в выборах ВагаршапатеЦИК Армении: 9 политических сил подали документы для участия в выборах Вагаршапате
Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств СНГПрезидент Сердар Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств СНГ
Сборная Армении установила 4 мировых и 7 европейских рекордов на ЧМ в КаиреСборная Армении установила 4 мировых и 7 европейских рекордов на ЧМ в Каире
Глава Минобороны Армении отправился в СШАГлава Минобороны Армении отправился в США
Следствие предъявило очередное обвинение  Самвелу КарапетянуСледствие предъявило очередное обвинение  Самвелу Карапетяну
В Баку проходит трёхсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.В Баку проходит трёхсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.
Пашинян примет участие в  Пашинян примет участие в  "саммите мира" в Шарм-эль-Шейхе
Циклон принес в Армению дожди и понижение температуры воздухаЦиклон принес в Армению дожди и понижение температуры воздуха
Минздрав Армении выступилo со сводом правил поведения при загрязненности воздухаМинздрав Армении выступилo со сводом правил поведения при загрязненности воздуха
"Гегард": Азербайджан продолжает политику стирания и присвоения армянской культурной идентичности
Валери Буайе напомнила о деарменизации Арцаха АзербайджаномВалери Буайе напомнила о деарменизации Арцаха Азербайджаном
Три десятка французских парламентария призвали создать международную платформу для оценки условий возвращения арцахцев в свои домаТри десятка французских парламентария призвали создать международную платформу для оценки условий возвращения арцахцев в свои дома
Ереван окутал смог и запах гариЕреван окутал смог и запах гари
Геворг Гонян назначен замначальника Главного разведуправления Генштаба ВСГеворг Гонян назначен замначальника Главного разведуправления Генштаба ВС
Армения официально присоединилась к Международному союзу охраны природыАрмения официально присоединилась к Международному союзу охраны природы
Мэр Еревана: Пожар на Нубарашенской свалке не был случайнымМэр Еревана: Пожар на Нубарашенской свалке не был случайным
CRISPR-технологии: лечение наследственных заболеваний становится реальностьюCRISPR-технологии: лечение наследственных заболеваний становится реальностью
Адвокат Сержа Саргсяна: Запрет на выезд в отношении третьего президента - абсурдная мера, вытекающая из <презумпции безумия>Адвокат Сержа Саргсяна: Запрет на выезд в отношении третьего президента - абсурдная мера, вытекающая из <презумпции безумия>
Владимир Путин подписал указ о присвоении Никите Симоняну звания Героя Труда РоссииВладимир Путин подписал указ о присвоении Никите Симоняну звания Героя Труда России
Посол РФ: Платформа Посол РФ: Платформа "3+3" становится объективно востребованным механизмом многостороннего диалога
Серж Саргсян: Люди могут делать различные предположения, связанные со мной и моим окружениемСерж Саргсян: Люди могут делать различные предположения, связанные со мной и моим окружением
Действующий председатель ОБСЕ от Финляндии совершит свой первый визит на Южный КавказДействующий председатель ОБСЕ от Финляндии совершит свой первый визит на Южный Кавказ
Синоптик:  Армению ждет серьезное похолодание, но заморозков не будетСиноптик:  Армению ждет серьезное похолодание, но заморозков не будет
Аналитик: Общественное недовольство в Армении нейтрализуется властями посредством силовых механизмов, агрессивной риторики и инструментов антипропагандыАналитик: Общественное недовольство в Армении нейтрализуется властями посредством силовых механизмов, агрессивной риторики и инструментов антипропаганды
Премьер Армении и президент Азербайджана обсудили вопросы движения на пути к мируПремьер Армении и президент Азербайджана обсудили вопросы движения на пути к миру
«Сокровища Казахстана» глазами зарубежных СМИ«Сокровища Казахстана» глазами зарубежных СМИ
Гражданина Грузии, разыскиваемого российскими правоохранителями, отпустили на свободу в АрменииГражданина Грузии, разыскиваемого российскими правоохранителями, отпустили на свободу в Армении
Несмотря на поддержку лидеров Армении и Азербайджана  по выдвижению Трампа на Нобелевскую премию мира, она досталась другому человекуНесмотря на поддержку лидеров Армении и Азербайджана  по выдвижению Трампа на Нобелевскую премию мира, она досталась другому человеку
Священнослужители Арам Асатрян и Тарон Унанян не явились на заседание дисциплинарной комиссии Первопрестольного ЭчмиадзинаСвященнослужители Арам Асатрян и Тарон Унанян не явились на заседание дисциплинарной комиссии Первопрестольного Эчмиадзина
СМИ: Часть средств USAID может быть направлена на СМИ: Часть средств USAID может быть направлена на "поддержание мира между Азербайджаном и Арменией"
Пашинян: Проект TRIPP предоставляет Армении возможность иметь железнодорожную и иные транспортные коммуникации с государством-участником СНГ Азербайджаном и с другими странами СодружестваПашинян: Проект TRIPP предоставляет Армении возможность иметь железнодорожную и иные транспортные коммуникации с государством-участником СНГ Азербайджаном и с другими странами Содружества
МВД Армении уволило четырех сотрудников по результатам заседания дисциплинарной комиссииМВД Армении уволило четырех сотрудников по результатам заседания дисциплинарной комиссии
Родственники без вести пропавших военнослужащих пришли к зданию прокуратуры Армении с требованием освободить Арсена ГукасянаРодственники без вести пропавших военнослужащих пришли к зданию прокуратуры Армении с требованием освободить Арсена Гукасяна
У Чехии новый военный атташе в АрменииУ Чехии новый военный атташе в Армении
Канатной дороге Канатной дороге "Крылья Татева" - 15 лет, и она вновь номинирована на премию World Travel Awards
Политолог: Фрагментация правоохранительной системы стала прямой угрозой национальной безопасностиПолитолог: Фрагментация правоохранительной системы стала прямой угрозой национальной безопасности
Лукашенко: Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никудаЛукашенко: Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никуда
Основная часть пожара на Нубарашенской мусорной свалке потушена, на данный момент виден только дымОсновная часть пожара на Нубарашенской мусорной свалке потушена, на данный момент виден только дым
Читать больше



Эксперты
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Политолог: Если Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церквиЭксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном КавказеПолитолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
Политолог: Власти Армении создают Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
Читать больше
Комментируемые
Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированиемЖурнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран КеосаянПосле 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированиюЛевон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: ПашинянКтрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулируетОсканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графикиВ Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языкеЭксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризмаАдвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решениеОмбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: ПашинянСегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликтаВ ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Мера пресечения командиру отряда Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест





Делегация ЦИК Армении в Казахстане приняла участие в 6-м заседании Совета глав ЦИК стран СНГДелегация ЦИК Армении в Казахстане приняла участие в 6-м заседании Совета глав ЦИК стран СНГ