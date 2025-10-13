Понедельник, 13 Октября 2025 13:00

АрмИнфо.Ардшинбанк предлагает физическим лицам, имеющим ипотечные кредиты в других банках, перевести их в Ардшинбанк на более выгодных условиях и получить cashback в размере 3% от суммы рефинансирования. Предложение действительно для кредитов на покупку, строительство или ремонт жилой недвижимости. Заявки на рефинансирование принимаются до 5 декабря 2025 года.

Банк предлагает льготные процентные ставки, которые могут быть ниже текущей ставки заемщика в другом банке на 3%. Номинальная процентная ставка по ипотечным кредитам Ардшинбанка начинается от 11,7%, что является лучшим предложением на рынке. Годовая процентная ставка варьируется от 12,5% до 14,2%.

По информации банка, рефинансирование ипотеки в Ардшинбанке позволяет не только перейти на новый график погашения, но и сразу при выдаче кредита получить cashback в размере 3%. В рамках акции Ардшинбанк предлагает следующие бесплатные услуги:

• Бесплатное рассмотрение кредитной заявки.

• Бесплатное оформление залоговой документации.

• Бесплатная оценка имущества.

• Бесплатная выдача единой справки об ограничениях на имущество.

• Бесплатное нотариальное заверение договора залога.

Заявки на кредит можно подать в любом филиале Ардшинбанка, как в Ереване, так и в регионах Армении. Для получения дополнительной информации посетите сайт банка или свяжитесь с круглосуточной колл-центром по телефону 012 22 22 22.