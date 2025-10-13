Понедельник, 13 Октября 2025 12:48

АрмИнфо. Осенний сезон характеризуется ростом заболеваемости в Армении острыми респираторными инфекциями. Об этом пишет министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

По ее словам, самым эффективным и действенным способом профилактики сезонного гриппа является вакцинация. В этом году, начиная с 8 сентября, вакцина доступна как в поликлиниках и амбулаторно-поликлинических учреждениях, так и в мобильных пунктах.

"Не откладывайте, потратьте 20 минут и защитите себя от циркулирующего в этом году сезонного гриппа, который протекает довольно тяжело, особенно среди детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет и взрослых с хроническими заболеваниями. Для тех, у кого есть проблемы с отсутствием на работе, мы также готовы организовать вакцинацию на рабочем месте с помощью мобильной бригады при наборе 50 человек. По организационным вопросам звоните по телефону 012808083 (2013). Три важных совета по защите от гриппа: сделайте прививку, одевайтесь правильно, соблюдайте гигиену рук и носите маску, если вы больны", - отметила Анаит Аванесян