Понедельник, 13 Октября 2025 12:47

АрмИнфо. Все три бывших руководителя Армении не претворили в жизнь предоставленные им великолепные возможности по решению нагорно-карабахского конфликта.

Об этом со своей страницы в Facebook заявил премьер- министр РА Никол Пашинян.

По его словам, здесь может быть два варианта. Первый вариант заключается в том, что они проявили преступное бездействие, возможно, служа интересам иностранных государств, а не Армении, лишив страну великолепных решений карабахского вопроса. И второй вариант заключается в том, что великолепные решения, описываемые ими, являются просто политическим обманом, основанным на умственных занятиях, и их реализация никогда не была возможной.