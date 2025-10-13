Понедельник, 13 Октября 2025 11:55

АрмИнфо.10 октября 2025 года Президент Сердар Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Республику Таджикистан принял участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

По завершении официальной церемонии фотографирования руководителей делегаций стран-участниц Саммита состоялось заседание Совета глав государств СНГ.

Во встрече, прошедшей под председательством Президента Республики Таджикистан, также приняли участие Президенты Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Российской Федерации, Премьер-министр Республики Армения и Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств.

Тепло поприветствовав собравшихся, Президент Эмомали Рахмон подчеркнул значимость вопросов повестки дня встречи на высшем уровне с точки зрения дальнейшего развития взаимовыгодного партнёрства в рамках Содружества.

Затем слово было предоставлено участникам заседания.

В начале своего выступления Президент Сердар Бердымухамедов выразил Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону благодарность за оказанное гостеприимство и созданные условия для работы.

В своем выступлении Президент Сердар Бердымухамедов отметил что, одной из важнейших задач совместной деятельности было и остаётся сохранение на пространстве СНГ устойчивой системы безопасности и стабильности.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в качестве одной из ключевых внешнеполитических задач СНГ видится отстаивание международного права и Устава Организации Объединённых Наций. Отмечалось, что нужно максимально использовать те возможности, которые открываются в связи с принятием 6 августа 2025 года Резолюции Генеральной Ассамблеи «Сотрудничество между ООН и СНГ».

Обозначив приоритетной сферой приложения усилий и потенциалов в рамках Содружества экономику, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в нынешних геоэкономических реалиях укрепление экономической, производственной мощи СНГ, его превращение в сильного и выгодного партнёра для других стран и объединений является насущной задачей. Глава государства подчеркнул, что главным ориентиром здесь является Стратегия экономического развития СНГ до 2030 года.

Отметив, что важнейшим фактором экономической динамичности и конкурентоспособности Содружества являются технологическая и инновационная составляющие, глава Туркменистана высказался, что центральное место в этом процессе отводится научно-техническому диалогу в рамках СНГ.

Глава Туркменистана также отметил, что в межгосударственном сотрудничестве особое место традиционно занимает культурно-гуманитарная сфера.

Президент Сердар Бердымухамедов ещё раз пригласил глав государств Содружества на юбилейные торжества, которые состоятся в Ашхабаде 12 декабря нынешнего года, а также на Международный форум мира и доверия.

В завершение своего выступления глава Туркменистана поблагодарил Президента Эмомали Рахмона за умелое председательство Республики Таджикистан в Содружестве Независимых Государств в текущем году.

Президент Сердар Бердымухамедов также адресовал слова признательности Генеральному секретарю СНГ Сергею Лебедеву за эффективную координацию деятельности органов Содружества.

Затем были объявлены решения о переходе председательства в Содружестве Независимых Государств к Туркменистану в 2026 году и о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ в Туркменистане 9 октября следующего года.

Далее встреча на высшем уровне продолжилась в расширенном составе.

Сообщив о переходе председательства в СНГ к Туркменистану в предстоящем году, Президент Республики Таджикистан предоставил слово Президенту Сердару Бердымухамедову.

В своем выступлении Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан со всей ответственностью подойдёт к председательству, в полной мере осознавая масштаб и уровень задач, которые предстоит решать вместе.

Поблагодарив Президента Сердара Бердымухамедова за выступление, Президент Эмомали Рахмон пожелал Туркменистану успехов в период председательства в СНГ.

По итогам Саммита принят ряд документов.

