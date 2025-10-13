Arminfo.info


 Понедельник, 13 Октября 2025 11:55

Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств СНГ

Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств СНГ

АрмИнфо.10 октября 2025 года Президент Сердар Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Республику Таджикистан принял участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

По завершении официальной церемонии фотографирования руководителей делегаций стран-участниц Саммита состоялось заседание Совета глав государств СНГ.

Во встрече, прошедшей под председательством Президента Республики Таджикистан, также приняли участие Президенты Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Российской Федерации, Премьер-министр Республики Армения и Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств.

Тепло поприветствовав собравшихся, Президент Эмомали Рахмон подчеркнул значимость вопросов повестки дня встречи на высшем уровне с точки зрения дальнейшего развития взаимовыгодного партнёрства в рамках Содружества.

Затем слово было предоставлено участникам заседания.

В начале своего выступления Президент Сердар Бердымухамедов выразил Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону благодарность за оказанное гостеприимство и созданные условия для работы.

В своем выступлении Президент Сердар Бердымухамедов отметил что, одной из важнейших задач совместной деятельности было и остаётся сохранение на пространстве СНГ устойчивой системы безопасности и стабильности.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в качестве одной из ключевых внешнеполитических задач СНГ видится отстаивание международного права и Устава Организации Объединённых Наций. Отмечалось, что нужно максимально использовать те возможности, которые открываются в связи с принятием 6 августа 2025 года Резолюции Генеральной Ассамблеи «Сотрудничество между ООН и СНГ».

Обозначив приоритетной сферой приложения усилий и потенциалов в рамках Содружества экономику, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в нынешних геоэкономических реалиях укрепление экономической, производственной мощи СНГ, его превращение в сильного и выгодного партнёра для других стран и объединений является насущной задачей. Глава государства подчеркнул, что главным ориентиром здесь является Стратегия экономического развития СНГ до 2030 года.

Отметив, что важнейшим фактором экономической динамичности и конкурентоспособности Содружества являются технологическая и инновационная составляющие, глава Туркменистана высказался, что центральное место в этом процессе отводится научно-техническому диалогу в рамках СНГ.

Глава Туркменистана также отметил, что в межгосударственном сотрудничестве особое место традиционно занимает культурно-гуманитарная сфера.

Президент Сердар Бердымухамедов ещё раз пригласил глав государств Содружества на юбилейные торжества, которые состоятся в Ашхабаде 12 декабря нынешнего года, а также на Международный форум мира и доверия.

В завершение своего выступления глава Туркменистана поблагодарил Президента Эмомали Рахмона за умелое председательство Республики Таджикистан в Содружестве Независимых Государств в текущем году.

Президент Сердар Бердымухамедов также адресовал слова признательности Генеральному секретарю СНГ Сергею Лебедеву за эффективную координацию деятельности органов Содружества.

Затем были объявлены решения о переходе председательства в Содружестве Независимых Государств к Туркменистану в 2026 году и о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ в Туркменистане 9 октября следующего года.

Далее встреча на высшем уровне продолжилась в расширенном составе.

Сообщив о переходе председательства в СНГ к Туркменистану в предстоящем году, Президент Республики Таджикистан предоставил слово Президенту Сердару Бердымухамедову.

В своем выступлении Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан со всей ответственностью подойдёт к председательству, в полной мере осознавая масштаб и уровень задач, которые предстоит решать вместе.

Поблагодарив Президента Сердара Бердымухамедова за выступление, Президент Эмомали Рахмон пожелал Туркменистану успехов в период председательства в СНГ.

По итогам Саммита принят ряд документов.

С полным текстом выступления Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедов на заседании Совета глав государств СНГ можно ознакомится по ссылке: https://www.mfa.gov.tm/ru/articles/1681

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В Брюсселе состоялось восьмое заседание Совместного комитета по упрощению визового режима Армения-ЕСВ Брюсселе состоялось восьмое заседание Совместного комитета по упрощению визового режима Армения-ЕС
Ардшинбанк предлагает 3% Cashback при рефинансировании   ипотечных кредитов Ардшинбанк предлагает 3% Cashback при рефинансировании   ипотечных кредитов 
Глава Минздрава Армении призывает граждан вакцинироваться от гриппаГлава Минздрава Армении призывает граждан вакцинироваться от гриппа
Премьер: Все руководители Армении не претворили в жизнь предоставленные им великолепные возможности по решению нагорно- карабахского конфликтаПремьер: Все руководители Армении не претворили в жизнь предоставленные им великолепные возможности по решению нагорно- карабахского конфликта
ЦИК Армении: 9 политических сил подали документы для участия в выборах ВагаршапатеЦИК Армении: 9 политических сил подали документы для участия в выборах Вагаршапате
Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств СНГПрезидент Сердар Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств СНГ
Сборная Армении установила 4 мировых и 7 европейских рекордов на ЧМ в КаиреСборная Армении установила 4 мировых и 7 европейских рекордов на ЧМ в Каире
Глава Минобороны Армении отправился в СШАГлава Минобороны Армении отправился в США
Следствие предъявило очередное обвинение  Самвелу КарапетянуСледствие предъявило очередное обвинение  Самвелу Карапетяну
В Баку проходит трёхсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.В Баку проходит трёхсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.
Пашинян примет участие в  Пашинян примет участие в  "саммите мира" в Шарм-эль-Шейхе
Циклон принес в Армению дожди и понижение температуры воздухаЦиклон принес в Армению дожди и понижение температуры воздуха
Минздрав Армении выступилo со сводом правил поведения при загрязненности воздухаМинздрав Армении выступилo со сводом правил поведения при загрязненности воздуха
"Гегард": Азербайджан продолжает политику стирания и присвоения армянской культурной идентичности
Валери Буайе напомнила о деарменизации Арцаха АзербайджаномВалери Буайе напомнила о деарменизации Арцаха Азербайджаном
Три десятка французских парламентария призвали создать международную платформу для оценки условий возвращения арцахцев в свои домаТри десятка французских парламентария призвали создать международную платформу для оценки условий возвращения арцахцев в свои дома
Ереван окутал смог и запах гариЕреван окутал смог и запах гари
Геворг Гонян назначен замначальника Главного разведуправления Генштаба ВСГеворг Гонян назначен замначальника Главного разведуправления Генштаба ВС
Армения официально присоединилась к Международному союзу охраны природыАрмения официально присоединилась к Международному союзу охраны природы
Мэр Еревана: Пожар на Нубарашенской свалке не был случайнымМэр Еревана: Пожар на Нубарашенской свалке не был случайным
CRISPR-технологии: лечение наследственных заболеваний становится реальностьюCRISPR-технологии: лечение наследственных заболеваний становится реальностью
Адвокат Сержа Саргсяна: Запрет на выезд в отношении третьего президента - абсурдная мера, вытекающая из <презумпции безумия>Адвокат Сержа Саргсяна: Запрет на выезд в отношении третьего президента - абсурдная мера, вытекающая из <презумпции безумия>
Владимир Путин подписал указ о присвоении Никите Симоняну звания Героя Труда РоссииВладимир Путин подписал указ о присвоении Никите Симоняну звания Героя Труда России
Посол РФ: Платформа Посол РФ: Платформа "3+3" становится объективно востребованным механизмом многостороннего диалога
Серж Саргсян: Люди могут делать различные предположения, связанные со мной и моим окружениемСерж Саргсян: Люди могут делать различные предположения, связанные со мной и моим окружением
Действующий председатель ОБСЕ от Финляндии совершит свой первый визит на Южный КавказДействующий председатель ОБСЕ от Финляндии совершит свой первый визит на Южный Кавказ
Синоптик:  Армению ждет серьезное похолодание, но заморозков не будетСиноптик:  Армению ждет серьезное похолодание, но заморозков не будет
Аналитик: Общественное недовольство в Армении нейтрализуется властями посредством силовых механизмов, агрессивной риторики и инструментов антипропагандыАналитик: Общественное недовольство в Армении нейтрализуется властями посредством силовых механизмов, агрессивной риторики и инструментов антипропаганды
Премьер Армении и президент Азербайджана обсудили вопросы движения на пути к мируПремьер Армении и президент Азербайджана обсудили вопросы движения на пути к миру
«Сокровища Казахстана» глазами зарубежных СМИ«Сокровища Казахстана» глазами зарубежных СМИ
Гражданина Грузии, разыскиваемого российскими правоохранителями, отпустили на свободу в АрменииГражданина Грузии, разыскиваемого российскими правоохранителями, отпустили на свободу в Армении
Несмотря на поддержку лидеров Армении и Азербайджана  по выдвижению Трампа на Нобелевскую премию мира, она досталась другому человекуНесмотря на поддержку лидеров Армении и Азербайджана  по выдвижению Трампа на Нобелевскую премию мира, она досталась другому человеку
Священнослужители Арам Асатрян и Тарон Унанян не явились на заседание дисциплинарной комиссии Первопрестольного ЭчмиадзинаСвященнослужители Арам Асатрян и Тарон Унанян не явились на заседание дисциплинарной комиссии Первопрестольного Эчмиадзина
СМИ: Часть средств USAID может быть направлена на СМИ: Часть средств USAID может быть направлена на "поддержание мира между Азербайджаном и Арменией"
Пашинян: Проект TRIPP предоставляет Армении возможность иметь железнодорожную и иные транспортные коммуникации с государством-участником СНГ Азербайджаном и с другими странами СодружестваПашинян: Проект TRIPP предоставляет Армении возможность иметь железнодорожную и иные транспортные коммуникации с государством-участником СНГ Азербайджаном и с другими странами Содружества
МВД Армении уволило четырех сотрудников по результатам заседания дисциплинарной комиссииМВД Армении уволило четырех сотрудников по результатам заседания дисциплинарной комиссии
Родственники без вести пропавших военнослужащих пришли к зданию прокуратуры Армении с требованием освободить Арсена ГукасянаРодственники без вести пропавших военнослужащих пришли к зданию прокуратуры Армении с требованием освободить Арсена Гукасяна
У Чехии новый военный атташе в АрменииУ Чехии новый военный атташе в Армении
Канатной дороге Канатной дороге "Крылья Татева" - 15 лет, и она вновь номинирована на премию World Travel Awards
Политолог: Фрагментация правоохранительной системы стала прямой угрозой национальной безопасностиПолитолог: Фрагментация правоохранительной системы стала прямой угрозой национальной безопасности
Лукашенко: Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никудаЛукашенко: Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никуда
Основная часть пожара на Нубарашенской мусорной свалке потушена, на данный момент виден только дымОсновная часть пожара на Нубарашенской мусорной свалке потушена, на данный момент виден только дым
Президент Сердар Бердымухамедов принял участие во втором Саммите «Центральная Азия–Россия»Президент Сердар Бердымухамедов принял участие во втором Саммите «Центральная Азия–Россия»
В Армении вновь призывают граждан и гостей воздержаться от действий, подрывающих внешний вид и сохранность памятниковВ Армении вновь призывают граждан и гостей воздержаться от действий, подрывающих внешний вид и сохранность памятников
Давид Ананян: В Армении борьба идет не за власть, а за будущее нации и государстваДавид Ананян: В Армении борьба идет не за власть, а за будущее нации и государства
Армянским пожарным пока не удается локализовать огонь на Нубарашенской свалкеАрмянским пожарным пока не удается локализовать огонь на Нубарашенской свалке
В МИД Армении отреагировали на установление перемирия в секторе ГазаВ МИД Армении отреагировали на установление перемирия в секторе Газа
Политолог: Мы должны быть готовы нестандартно реагировать на неконтролируемые публичные действия властиПолитолог: Мы должны быть готовы нестандартно реагировать на неконтролируемые публичные действия власти
Посол Армении и американские эксперты обсудили вопросы формирования новой среды безопасности на Южном КавказеПосол Армении и американские эксперты обсудили вопросы формирования новой среды безопасности на Южном Кавказе
СМИ: Сын депутата парламента Армении погиб в зоне боевых действий вокруг УкраиныСМИ: Сын депутата парламента Армении погиб в зоне боевых действий вокруг Украины
Рахмон: Таджикистан поддерживает процесс нормализации армяно­азербайджанских отношенийРахмон: Таджикистан поддерживает процесс нормализации армяно­азербайджанских отношений
АРФД примет участие в выборах в совет общины Вагаршапата вместе с блоком АРФД примет участие в выборах в совет общины Вагаршапата вместе с блоком "Ахтанак"
Арцахский депутат переведен под домашний арестАрцахский депутат переведен под домашний арест
Татоян представил основные направления деятельности создаваемой им политической силыТатоян представил основные направления деятельности создаваемой им политической силы
Армянские инструктора проходят переподготовку при вовлечении молдавских специалистов в кинологическом центре Комитете госдоходовАрмянские инструктора проходят переподготовку при вовлечении молдавских специалистов в кинологическом центре Комитете госдоходов
Омбудсмен Армении выражает обеспокоенность ростом числа нарушений права на неприкосновенность частной жизни в странеОмбудсмен Армении выражает обеспокоенность ростом числа нарушений права на неприкосновенность частной жизни в стране
Министр обороны Армении и посол Великобритании обсудили вопросы сотрудничестваМинистр обороны Армении и посол Великобритании обсудили вопросы сотрудничества
Посол Бельгии в Армении: Открытие коммуникаций создаст потенциал роста в регионеПосол Бельгии в Армении: Открытие коммуникаций создаст потенциал роста в регионе
Туркменистан укрепляет транспортно-логистическую инфраструктуру и промышленную базу на КаспииТуркменистан укрепляет транспортно-логистическую инфраструктуру и промышленную базу на Каспии
Пашинян обсудил с еврокомиссаром новую повестку партнерства Армения - ЕСПашинян обсудил с еврокомиссаром новую повестку партнерства Армения - ЕС
Читать больше



Эксперты
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Политолог: Если Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церквиЭксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном КавказеПолитолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
Политолог: Власти Армении создают Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
Читать больше
Комментируемые
Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированиемЖурнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран КеосаянПосле 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированиюЛевон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: ПашинянКтрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулируетОсканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графикиВ Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языкеЭксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризмаАдвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решениеОмбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: ПашинянСегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликтаВ ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Мера пресечения командиру отряда Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест





Делегация ЦИК Армении в Казахстане приняла участие в 6-м заседании Совета глав ЦИК стран СНГДелегация ЦИК Армении в Казахстане приняла участие в 6-м заседании Совета глав ЦИК стран СНГ