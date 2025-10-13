Понедельник, 13 Октября 2025 11:28

АрмИнфо.Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, находится с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении. Иных деталей с повестки главы армянского оборонного визита не представляется.