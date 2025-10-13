Понедельник, 13 Октября 2025 11:24

АрмИнфо. Следствие предъявило очередное обвинение экономического характера российскому бизнесмену армянского происхождения, главе группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну. Об этом говорится в заявлении адвокатской группы Самвела Карапетяна.

"Не прекратив рассмотрение дел по экономическим обвинениям, то есть, просто проигнорировав обязательные для исполнения решения суда, следствие недавно установило новую планку для постоянного беззакония: предъявило очередное экономическое обвинение без каких-либо данных, без минимальной правовой и легитимной базы", - говорится в заявлении защиты.

Отмечается, что эти действия выходят за рамки правовой логики. "Неоспоримый факт политического преследования Самвела Карапетяна подтверждается публичным обещанием расправы в его адрес в социальных сетях от 17 июня 2025 года и указаниями, данными сотрудникам правоохранительных органов. При этом, безусловно, стоит отметить, что даже когда у защиты не было данных о ходатайстве о продлении срока содержания под стражей, правительственное СМИ, "ссылаясь на свои источники", уже опубликовало эти данные", - заметили адвокаты бизнесмена.

При этом они пообещали предоставить дополнительную информацию о дате очередного судебного заседания, как только она станет известна.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег.

15 августа Антикоррупционный суд, рано утром, после почти 10-часового рассмотрения ходатайства следователя, продлил арест Карапетяна еще на два месяца.