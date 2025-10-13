Понедельник, 13 Октября 2025 11:09

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 13 октября отправится с рабочим визитом в Арабскую Республику Египет. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Согласно источнику, премьер-министр РА по приглашению президента США Дональда Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси примет участие в саммите по миру на Ближнем Востоке в Шарм-эль- Шейхе.

Отметим, что о своем участие в "саммите мира" заявили главы 20 государств. Как отмечается в сообщении пресс-службы президента Египта, ожидается участие в саммите лидеров и высокопоставленных представителей Азербайджана, Армении, Бахрейна, Великобритании,

Венгрии, Греции, Индии, Индонезии, Иордании, Испании, Италии, Кипра, Кувейта, ОАЭ, Омана, Пакистана, Турции, США, Франции и ФРГ.Кроме того, в Шарм-эш-Шейхе ожидают генерального секретаря ООН, председателя Евросовета и генсека Лиги арабских государств.