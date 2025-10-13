Понедельник, 13 Октября 2025 11:08

АрмИнфо.Циклон с запада принес в Армению дожди и понижение температуры воздуха. Об этом заявил заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА Гагик Суренян.

По его словам, уже к вечеру циклон полностью покинет пределы страны, и ртутный столбик термометра повысится на 5-8 градусов. Согласно сообщению, температура воздуха в Армении ​13 октября понизится на 5–7 градусов. Понижение температуры воздуха будет сопровождаться выпадением дождей на всей территории страны, а в горных районах - в виде мокрого снега. В период с 14 по 17 октября осадков не ожидается. Ветер северо-западный, с порывами до 2–5 м/с, 13 октября порывы ветров усилятся до 17–20 м/с. в Шираке 13 октября днем ожидается +12°С, в Котайке - +15°С, в Гегаркунике - +13°С, в Лори - +14°С, в Тавуше и Арагацотне - +16°С. В Арарате, Армавире - +18°С, Вайоц Дзоре - +17°С, в Сюнике - +22°С.

В Ереване 13 октября также прогнозируется дождь. С 14 по 17 октября осадки прекратятся. Температура воздуха в столице 13 октября днем составит +14- +16°С, вечером – +11- +13°С, в ночь с 13 на 14 октября - +4- +6°С.