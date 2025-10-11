Суббота, 11 Октября 2025 14:42

АрмИнфо.Министерство здравоохранения Армении выступило с заявлением в связи с опасным уровнем загрязнения воздуха в Ереване на фоне пожара, возникшего на мусорном полигоне в Нубарашене.

В заявлении Минздрава отмечается, что здоровье каждого в его руках. "Высокий уровень загрязнения воздуха может негативно повлиять на здоровье особенно уязвимых групп населения: детей, пожилых людей, беременных женщин и людей с респираторными и сердечнососудистыми заболеваниями", - отмечается в заявлении ведомства.

В Минздраве отметили, что загрязнение воздуха вызывает следующие проблемы со здоровьем: затрудненное дыхание (затрудненный глубокий вдох, кашель, одышка); обострение сердечнососудистых заболеваний; раздражение глаз и слезотечение; головные боли, усталость. Кроме того, у детей: бронхит, обострение астмы, синдром дефицита внимания.

Для защиты себя в Минздраве призвали жителей столицы оставаться дома, закрыть двери и окна при высоком уровне загрязнения.

"Носите защитную маску (N95 или с соответствующим фильтром), особенно в городах и районах с интенсивным движением. Избегайте физической активности на открытом воздухе. Избегайте занятий спортом, длительных прогулок и игр детей на улице в часы пик загрязнения", - отметили далее в ведомстве.

В Минздраве также рекомендовали использовать специальные приложения или официальные источники, чтобы быть в курсе качества воздуха в течение дня.

"Позаботьтесь об уязвимых группах населения. Пожилым людям, детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями следует быть особенно осторожными", - подытожили в ведомстве.

Примечательно, что на фоне возмущения граждан в связи с загрязненностью воздуха в городе с заявлением выступил мэр Еревана Тигран Авинян, который заверил, что это загрязнение не несет угрозы для здоровья "в краткосрочной перспективе".

Авинян отметил, что по состоянию на 11:00, самый высокий уровень загрязнения воздуха наблюдается в центре Еревана, что обусловлено его географическим положением.

"Согласно данным, полученным с датчиков, значение составляет 105 и находится в диапазоне для нездоровых чувствительных групп. В других районах столицы качество воздуха относительно лучше. Хотя этот показатель не оказывает негативного влияния на здоровье населения в краткосрочной перспективе, он может негативно сказаться на людях с респираторными заболеваниями. Поэтому людям с респираторными заболеваниями рекомендуется ограничить время пребывания на открытом воздухе. Не рекомендуется заниматься спортом на открытом воздухе", - написал Авинян.

Добавим, что сегодня в городе планируются праздничные мероприятия, приуроченные 2807 годовщине образования Еревана. Торжества в честь Дня города включают в себя концерты, в том числе финальный концерт на Площади Республики с участием Таты Симоняна и различные фестивали.