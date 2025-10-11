Суббота, 11 Октября 2025 14:14

АрмИнфо.Азербайджан пытается представить церковь Святого Всеспасителя Казанчецоц в оккупированном Шуши, ставшую местом военного преступления, как якобы "Албанский храм", продолжая политику стирания и присвоения армянской культурной идентичности. Об этом говорится в заявлении научно- аналитического фонда "Гегард".

В фонде напомнили, что 9 октября в Баку прошла международная конференция "Объединение усилий и расширение сотрудничества в решении проблемы пропавших без вести", в рамках которой также была организована поездка участников конференции на оккупированные территории Арцаха, включая город Шуши. Участники совершили экскурсию по городу, а также посетили церковь Святого Всеспасителя Казанчецоц в Шуши, которая подверглась обстрелу со стороны Баку во время 44-дневной войны

Из опубликованных азербайджанскими СМИ фотографий армянской церкви становится ясно, что Баку, по всей видимости, завершил самовольные реставрационные работы, поскольку следов строительства не обнаружено. Согласно опубликованным фотографиям, крест на куполе церкви отсутствует.

"Гегард" отмечает, что посещение церкви Святого Всеспасителя Казанчецоц в Шуши вновь было использовано для искажения армянского наследия Арцаха.

"Организованная Баку международная конференция, а также проведенный в ее рамках тур по оккупированным территориям Арцаха, в частности, по городу Шуши, свидетельствуют о разработанной Азербайджаном политической стратегии, направленной на переформатирование и отрицание армянского историко-культурного наследия Арцаха. Официальные заявления Азербайджана о представлении церкви как "Албанской" и устранении "ложных армянских следов" посредством политического манипулирования историей и культурой не только нарушают нормы международного права, но и преследуют цель стереть следы армянской идентичности в Арцахе", - отметили в фонде.