АрмИнфо. Депутат Национального собрания Франция от партии Союз за народное движение из департамента Буш-дю-Рон Валери Буайе напомнила об деарменизации Арцаха Азербайджаном.

"Пока кто-то смотрит и празднует игру Франция-Азербайджан, я буду думать об армянах Арцаха, изгнанных, гонимых, выкорчеванных со своей земли. Невозможно праздновать спорт, когда страдание дружелюбного народа остаются игнорированными", - написала Буайе на своей странице в Фейсбук, поделившись своей фотографией с военного пантеона "Ераблур", где покоятся сыны армянского народа, сложившие голову за Родину.

Отметим, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, тогда же сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял две машины российского миротворческого контингента, погибли 6 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков. Сегодня Арцах полностью деарменизирован, все его коренное население свыше 100 тысяч человек было вынуждено бежать в Армению под угрозой физической расправы. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев стали бездомными.