Суббота, 11 Октября 2025 13:57

АрмИнфо. В связи с годовщиной насильственного изгнания народа Арцаха со своей родины 31 французский сенатор и депутат опубликовали заявление, в котором подчёркивается необходимость привлечения к ответственности организаторов этнической чистки, освобождения пленных, обеспечения условий для возвращения арцахцев и других срочных шагов. Об этом сообщает организация "Союз Арцаха".

В заявлении напоминается, что 19 сентября 2023 года Азербайджан начал массированную военную агрессию против населения Нагорного Карабаха/Арцаха, не имея на то никаких оправданий, положив конец многовековому присутствию армян на этой земле.

Также подчеркивается, что нападение произошло в тот момент, когда международное сообщество - через Минскую группу ОБСЕ, сопредседателями которой являются Франция, США и Россия - взяло на себя обязательство урегулировать конфликт исключительно мирным путём, с уважением к праву армян Нагорного Карабаха самостоятельно определять своё будущее. Несмотря на это, Баку предпочёл путь войны.

"Сегодня, спустя два года, большинство насильственно перемещённых лиц продолжают жить в условиях крайней неопределённости и бедности. Армянское культурное наследие Нагорного Карабаха подвергается уничтожению или искажению. Армянские пленные, в том числе бывшие высокопоставленные лица Нагорного Карабаха, всё ещё содержатся в азербайджанских тюрьмах без гарантий справедливого суда. Режим в Баку безнаказанно продолжает курс на полное уничтожение армянского присутствия в регионе", - говорится далее в заявлении.

Французские депутаты и сенаторы обратились с призывом к правительству Франции и европейским организациям не оставаться безучастными. При этом они подтвердили чёткое и безоговорочное осуждение блокады Лачинского коридора, агрессии 19 сентября 2023 года и постоянных нарушений международного права со стороны Азербайджана.

Они подтвердили призыв немедленно освободить всех армянских пленных, включая бывших политических лидеров Нагорного Карабаха, удерживаемых Азербайджаном с нарушением международных норм.

Законодатели также выступили за создание международной платформы для оценки условий возвращения, безопасности и обеспечения фундаментальных прав армян Нагорного Карабаха.

Они также подтвердили неотъемлемое право на возвращение перемещённого населения Арцаха в свои дома - безопасно, достойно и без препятствий

- в соответствии с решениями Международного суда, в частности от 17 ноября 2023 года.

Законодатели также поддержали введение адресных европейских санкций против лиц, ответственных за военные преступления, нарушения прав человека и действия против территориальной целостности Армении.

"Поддерживаем международное расследование для документирования нарушений в Нагорном Карабахе и начала судебных процессов в соответствии со статьёй 14 Римского статута. Выступаем за усиление поддержки Армении в гуманитарной, оборонной и культурной сферах.

В эту печальную годовщину мы подтверждаем: изгнание армян из Нагорного Карабаха не должно стать неизбежной судьбой. Право на возвращение должно оставаться в центре повестки дня демократических стран. Европейский союз не может защищать свои ценности избирательно: справедливость и права человека должны быть универсальны - в том числе на Южном Кавказе", - говорится в заявлении.