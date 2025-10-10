Пятница, 10 Октября 2025 23:11

АрмИнфо.Армения 10 октября 2025 года в Абу-Даби официально присоединилась к Международному союзу охраны природы (МСОП).

Как сообщили в пресс-службе Министерства окружающей среды, это решение было принято в тот момент, когда Армения активно расширяет особо охраняемые природные территории, реализует программы восстановления лесов и вносит изменения в законодательное поле в соответствии с международными стандартами. В связи с этим, как отметили в Министерстве, страна взяла на себя обязательство к 2030 году восстановить 12,9% лесистой территории, укрепить защиту исчезающих видов и снизить нагрузку на пресноводные экосистемы, в частности, на экосистемы озера Севане.

"В области биоразнообразия Армении существует ряд проблем. В частности, это необходимость совершенствования правовой базы, развитие национальной системы мониторинга биоразнообразия, а также обеспечение устойчивого финансирования долгосрочных экологических целей, над решением которых ведется работа", - добавили в этом ключе в Министерстве.

Министр окружающей среды Амбарцум Матевосян в своем выступлении отметил, что благодаря членству в МСОП страна также получает возможность руководствоваться мировым опытом, инновационными инструментами, и посредством международного партнерства ускорить реализацию мер по охране окружающей среды. Он также подчеркнул важность этого события с точки зрения подготовки страны к проведению 17 - й Конференции Сторон Конвенции о биоразнообразии (COP17) в 2026 году.

В ведомстве также обратили внимание, что членство в МСОП предоставляет стране возможность участвовать в международных механизмах финансирования, таких как Глобальный экологический фонд (GEF) и Глобальный рамочный фонд биоразнообразия (GBFF), для внесения вклада в достижение глобальных целей в области климата и биоразнообразия.

Отметим, что МСОП - это международная организация, которая занимается освещением проблем сохранения биоразнообразия. Она имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.