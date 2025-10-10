Пятница, 10 Октября 2025 23:10

АрмИнфо. Пожар на Нубарашенской свалке не был случайным, он был преднамеренным. Об этом заявил мэр Еревана Тигран Авинян.

В связи с произошедшим, как отметил глава столичного муниципалитета, он провел разговор с директором СНБ Армении и министром внутренних дел. "Ответственный за пожар будет отвечать перед законом со всей строгостью. Я обещаю, что этот случай не останется без внимания ", - заявил Авинян.

Заметим, что согласно армянским СМИ, мэр Еревана уволил врио директора ЗАО "Ереванская городская свалка" Ваге Вардапетяна.

В своем заявлении мэр также отметил, что в связи с ситуацией был ужесточен режим въезда и выезда на свалку. Он также сообщил, что они разработали тендерный пакет проекта строительства завода по переработке бытовых отходов. "В этом году будет объявлен первый этап этого конкурса", - отметил Авинян.

Как ранее сообщало АрмИнфо, со вчерашнего дня в Ереване горела Нубарашенская свалка. В данный момент, пожар потушен.

Добавим, что в этом году это уже не первый случай возникновения пожара на свалке.

Нубарашенская свалка действует в Ереване с 1950-х годов и расположена в 10км от центра города. Ее площадь охватывает свыше 50га. По разным оценкам, ежегодно на свалку поступает более 400 тыс. тонн мусора.Еще в 2023 году мэр Еревана Тигран Авинян обратил внимание на проблему с вывозом мусора, в рамках которой предусмотрено полностью законсервировать мусорную свалку в Нубарашене, на что потребуется четыре года. Взамен планируется построить мусороперерабатывающий завод.