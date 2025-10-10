Пятница, 10 Октября 2025 19:20

АрмИнфо. То, что ещё десятилетие назад казалось фантастикой, сегодня становится реальностью - от лечения наследственных заболеваний до создания устойчивых сельскохозяйственных культур и моделей для изучения сложнейших болезней. Об этом, в рамках открытия международного конгресса "CRISPR- 2025", - заявил проректор по науке Российско-Армянского университета (РАУ) Паргев Аветисян.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению РАУ, конгресс, проходивший с 5 по 10 октября, был посвящен стремительно развивающимся технологиям редактирования генома, прежде всего системы CRISPR/Cas. За последние годы эта система стала одним из ключевых инструментов современной молекулярной биологии и медицины. "В частности, CRISPR-технологии открывают новые перспективы в лечении наследственных заболеваний, онкологии, борьбе с вирусами, а также в развитии сельского хозяйства и синтетической биологии", - пояснили в пресс-службе Университета.

В свою очередь председатель оргкомитета конгресса, профессор Сурен Закиян подчеркнул значение "CRISPR-2025" также для международного научного сообщества. "За последние десятилетия в области молекулярной и клеточной биологии произошли по- настоящему революционные изменения. Конгресс, который проходит уже в третий раз, стал площадкой, где ведущие ученые обсуждают достижения последних лет и вызовы, требующие новых решений", - отметил Закиян.

Программа конгресса включала пленарные и секционные заседания, конкурс молодых ученых, сессии и панельную дискуссию на тему "От предсказания лекарств с помощью искусственного интеллекта и точного редактирования генома до клеточной и генной терапии". Мероприятие объединило ведущих ученых, врачей, разработчиков биомедицинских технологий и студентов, а также приняло 250 делегатов, в том числе из России, Германии, Израиля и США.

Организаторами "CRISPR-2025" выступили Институт цитологии и генетики СО РАН, Институт химической биологии и фундаментальной медицины, Институт биомедицины и фармации РАУ, Институт молекулярной биологии НАН РА, Сургутский государственный университет и Национальная академия наук Республики Армения.

Отметим, что CRISPR — это революционная технология редактирования генома, которая позволяет точно изменять ДНК, подобно «генетическим ножницам». Она состоит из двух ключевых компонентов: направляющей РНК, которая находит нужный участок ДНК, и белка Cas9 (или другой нуклеазы), который разрезает эту ДНК в указанном месте. Эта технология имеет широкий спектр применения, включая лечение генетических заболеваний, создание устойчивых сортов растений и животных, а также глубокие генетические исследования.