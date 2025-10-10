Пятница, 10 Октября 2025 19:14

АрмИнфо. Запрет на выезд, примененный к третьему президенту Сержу Саргсяну, это очень тяжелая мера пресечения, и во многих случаях она имеет самоцель. Такое мнение в беседе с журналистами выразил адвокат Сержа Саргсяна - Амрам Макинян.

В этой связи он напомнил, что в отношении президента расследуется 4 уголовных дела, и по каждому из них применяется своя мера пресечения. Как напомнил адвокат, на сегодняшнем заседании суд постановил сохранить их все.

При этом он подчеркнул, что запрет на выезд является самым тяжким для экс-президента, даже на фоне всех тех обвинений, которые сегодня рассматриваются в его отношении. В этом ключе адвокат напомнил, что такая мера пресечения обычно применяется в случаях, когда есть риск того, что человек может скрыться, пересечь границу Армении, используя документ, удостоверяющий личность.

В этом ключе адвокат задался следующим вопросом: "Есть ли хоть один разумный, взрослый человек, который считает, что у третьего президента Республики есть такое намерение, желание или цель? Так вот, я отвечу, что такого не может быть, это исключено", - заявил Макинян.

В связи с этим он напомнил, что Серж Саргсян, будучи обвиняемым в рамках "дизельного дела", с разрешения суда уже выезжал из Армении и возвращался в страну в указанный судом срок. "Выходит, что разговоры о том, что экс-президент якобы может спрятаться или податься бегству - разговоры, вытекающие из "презумпции безумия", говорить об этом даже нет смысла, поскольку это абсурд", - резюмировал адвокат.

Напомним, что согласно предварительному следствию, в период с 2000 по 2018 гг. занимая должности министра обороны, дважды премьер-министра и президента Армении Серж Саргсян, якобы, вопреки имеющимся законодательным ограничениям, используя свое должностное положение, через доверенных лиц основывал предприятия и участвовал в управлении коммерческими организациями. В материалах дела говорится, что Серж Саргсян способствовал тому, чтобы к созданию битумного завода в селе Суренаван Араратской области, финансируемого за счет иностранных инвестиций, были привлечены его близкий знакомый - ныне покойный олигарх Михаил Багдасаров и принадлежащие ему компании. Для реализации этого плана, согласно сообщению Антикоррупционного комитета, экс-президент, при участии компании своего доверенного лица, совместно с двумя российскими компаниями, зарегистрированными на Кипре, 20 февраля 2006 года учредили новую компанию. Участвуя в создании и управлении указанным предприятием, он поручил зарегистрировать 50% его акций на имя компании, принадлежащей Багдасарову, а остальные 50% - на две российские компании.