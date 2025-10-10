Пятница, 10 Октября 2025 16:52

АрмИнфо.Региональная платформа "3+3" становится объективно востребованным механизмом многостороннего диалога, в том числе и потому, что многие вопросы, обсуждаемые в рамках армяно-азербайджанской нормализации или армяно-американского диалога, неизбежно затрагивают интересы других соседних стран.

Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин на встрече со студентами Российско-Армянского университета (РАУ), касаясь будущего этой платформы.

Дипломат напомнил, что платформа работает, уже состоялись три встречи, а сейчас прорабатывается четвертая. По его словам, Москва сейчас находится в контактах между Арменией и Азербайджаном, потому что там вопрос об очередности. "То есть готовы и армянская сторона, и азербайджанская сторона провести у себя такое заседание, они должны согласовать порядок очередности, мы, естественно, тоже этому всячески помогаем", - сказал дипломат, добавив, что российская сторона выступает за то, чтобы организовать эту встречу до конца текущего года.

Он еще раз подчеркнул, что это полезный, востребованный формат, и все участники формата разделяют позицию российской стороны о том, что ключевую роль в решении проблем региона должны играть сами государства региона.

Касаясь участия в работе платформы Грузии, Копыркин напомнил, что она на начальном этапе проявила интерес на экспертном уровне, приняла участие в одном из мероприятий, но позднее дистанцировалась. Он добавил, что все участники платформы едины во мнении, что дверь для Грузии остаётся открытой.

Касаясь в целом армяно-российских отношений, дипломат подчеркнул, что они остаются очень важными для Москвы и Еревана и сохраняют союзнический статус. Посол признал, что мир и регион очень быстро меняются, отношения тоже неизбежно должны адаптироваться к этим изменениям через те вызовы, проблемы, которые появляются. "Они, я убеждён, приобретают большую зрелость, где-то больше прагматизма, ориентируясь на практические результаты. Это нормально", - добавил дипломат.

Он также затронул тему возможного ухода России из региона, отметив, что РФ - кавказская страна и она не отделяет себя от Юного Кавказа. Он подчеркнул, что Россия не может уйти с Южного Кавказа.

Отметим, что первая встреча региональной платформы "3+3" прошла 10 декабря 2021 года в Москве под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече, но двери для них всегда открыты.

После этого, в 2023 году в Иране, а уже в 2024 в Турции прошли встречи представителей этой платформы на уровне глав МИД 5 стран - Армении, Азербайджана, России, Ирана и Турции. Грузия вновь не приняла участия в работах платформы. Стороны условились провести следующую встречу либо в Баку либо в Ереване.