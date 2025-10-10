Пятница, 10 Октября 2025 16:07

АрмИнфо.Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Финляндии Элина Валтонен совершит визит на Южный Кавказ.

Как сообщает пресс-служба МИД Финляндии, это будет первый визит Валтонен в регион в качестве действующего председателя ОБСЕ. Она посетит Азербайджан, Армению и Грузию 13-15 октября.

В ходе визита Валтонен встретится с высокопоставленными должностными лицами Азербайджана, Армении и Грузии, а также представителями гражданского общества и аналитических центров.

"В Армении и Азербайджане наши обсуждения будут сосредоточены на нормализации отношений между двумя странами. В этом году были сделаны важные шаги в этом направлении. Финляндия поддерживает усилия стран по достижению прочного мира", - заявил Валтонен.

Визит в Грузию будет посвящен Женевским международным дискуссиям (ЖМД), посвященным последствиям войны 2008 года. ОБСЕ играет важную роль сопредседателя ЖМД. В ходе своего визита министр также уделит внимание состоянию гражданского общества в Грузии. В качестве

председателя ОБСЕ Финляндия систематически привлекает внимание к принципам Хельсинкского Заключительного акта, которые действуют с 1975 года. В этом году исполняется 50 лет со дня принятия Хельсинкского Заключительного акта.