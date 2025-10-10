Пятница, 10 Октября 2025 15:47

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на полях саммита СНГ в Душанбе обсудили вопросы движения на пути к миру. Как передает ТАСС, об этом сообща генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на пресс-конференции по итогам заседания.

"Премьер-министр Армении и президент Азербайджана очень тепло общались и обсуждали вопросы, как двигаться дальше по пути мира, безопасности", - сказал Лебедев.