Пятница, 10 Октября 2025 14:38

АрмИнфо. МИД Казахстана приоткрыл туристический потенциал страны для победителей 10-ого юбилейного конкурса “Казахстан глазами зарубежных СМИ”.

Журналисты из Армении, Бельгии, Пакистана, США и Узбекистана признанные решением жюри лучшими в различных номинациях, и отобранные из более чем 100 участников из 30 стран, получили возможность увидеть своими глазами «сокровища» Казахстана.

Главный подарок в номинации - пресс-тур по ряду регионов обширной страны. Лауреаты конкурса, в том числе корреспондент ИА АрмИнфо Марианна Мкртчян, после торжественной церемонии, получив статуэтки из рук заместителя министра иностранных дел Казахстана Армана Исетова, отправились познавать страну.

Но, прежде чем посмотреть красоты страны, журналисты после церемонии награждения отправились на крупный международный технологический форум Digital Bridge 2025 – одно из ожидаемых и грандиозных мероприятий в сфере информационных технологий этого года, вызвавших большой интерес не только профессионалов и экспертов, но и жителей и гостей столицы. Огромные очереди желающих увидеть технологические новшества выстроились перед входом в здание, где проходило мероприятие.

Затем лауреаты посетили Национальный теннисный центр, теперь именуемый BEELINE ARENA - современный спортивный комплекс, в котором имеется центральный корт с трибунами на 2700 зрительских мест, и ряд других кортов разных размеров и покрытий, который сегодня посещает более 30 тысяч детей. В восстановительном комплексе центра нам также выдалась возможность на себе почувствовать холод в -96 градусов по Цельсию в аппарате для криотерапии, где спортсмены восстанавливаются после травм, полученных в ходе тренировок и соревнований.

Далее победители конкурса ознакомились с достопримечательностями казахстанской столицы – это, и монумент, и смотровая башня в Астане “Байтерек”, построенные в качестве символа переноса столицы Казахстана в 1997 году. Он входит в список памятников истории и культуры местного значения Астаны. Общая высота башни составляет 97 метров, не считая подземного этажа, где разместились аквариумы, галерея и небольшое кафе. На высоте 86 метров находится панорамный зал с прекрасным видом на Астану. Там же размещен деревянный глобус с 17 лепестками - символами всех религиозных течений мира, и оттиск ладони Нурсултана Назарбаева – первого президента Казахстана.

По преданиям казахского народа, на берегу Мировой реки растет Древо Жизни, которое называется Байтерек. К этому дереву летит Самрук - священная птица счастья, чтобы снести в гнезде на его вершине золотое яйцо. Яйцо символизирует Солнце, дарующее жизнь и надежду. Но внизу, между корней, прячется Айдахар – злой дракон, желающий съесть яйцо.

Нам, журналистам также представилась возможность посетить Государственный театр оперы и балета «Астана Опера» - крупнейший театр Центральной Азии, построенный с учётом лучших классических традиций мирового зодчества и насладиться композицией “Сем времен года”, а также побывать в Национальном музей Казахстана – крупнейшем музее страны, где посредством различных экспонатов представлен исторический путь казахстанского народа.

Далее журналисты отравились на юг страны – в Шымкент и Туркестанскую область с культурно-исторической программой.

Немного о Шымкенте

Шымкент — третий по численности населения город в Казахстане, один из его крупнейших промышленных, торговых и культурных центров город-миллионник на юге Казахстана. Это один из трёх городов страны, имеющих статус городов республиканского значения, город с населением более 1 млн 200 тыс человек, где находится крупнейший зоопарк на пространстве СНГ и одна из крупнейших трех купольных мечетей. Любители вкусно поесть и попить смогут насладиться неповторимым шимкенстким шашлыком и попить шымкентского пива, прогуляться по колоритным улочкам, посмотреть историю региона в археологическом музее, приоткрыть историю города для себя через Цитадель II века до н.э. – самое древнее защитное укрепление города.

Далее путь пролегал в Туркестанскую область. Насладившись красотами Караван Сарая, Мавзолея Арыстанбаева в культурной столице Казахстана - Туркестане, мы направились в Отрар – один из древнейших городов Средней Азии. Отрар - ныне городище в Отырарском районе Туркестанской области, расположенное в низовьях реки Арысь при впадении её в Сырдарью. В арабских источниках город называется Фараб. Первые поселения на его месте возникли еще VIII веке. Однако, город был осажден монгольскими войсками под руководством сыновей Чингисхана и разорен в 1219 году самим Чингисханом. В XV веке город был отстроен заново и просуществовал до «великой засухи» XIX века, когда оставшиеся жители вынуждены были его покинуть. Со временем город стал разрушаться и о нем долгое время не вспоминали. Только после 1969 года начались археологические исследования Отрарского городища, которые продолжаются по сей день; археологам-исследователям удалось раскопать несколько кварталов, баню и мечети, найти большое число артефактов.

Гуляя по развалинам этого некогда величественного старого города невольно мыслями улетаешь к пейзажам из известного мультфильма про приключения Аладдина, и всё вокруг шепчет про “дивный Восток” в сердце Азии.

Там же, недалеко, находится музей-заповедник, являющийся научно-исследовательским и культурно-просветительским центром на территории древнего городища Отрар, где родился и творил великий мыслитель Востока Аль-Фараби. В заповедники можно узнать очень много нового об одном из крупнейших представителей средневековой исламской философии, математике, астрономе, физике, теоретике музыки и об испытаниях, выпавших на долю людей, проживающих в этой части страны.

Сказочные виды Алматинской области

Следующая и последняя остановка – это Алматы, бывшая столица Республики Казахстан. Город известный своими яблоками сорта Апорт огромной величины с незабываемым головокружительным ароматом, а также завораживающими видами на гору Заилийский Алатау — горный хребет на северо-западе Тянь-Шаня, что на границе Казахстана и Кыргызстана.

Пройдясь по центральным улицам Алматы, мы посетили Зеленый базар – место, где можно попробовать и знаменитые яблоки, и местные вкуснейшие сладости, купить курт или же ташкентский чай, а напоследок еще и приобрести памятные сувениры. Выходя с базара, пройдясь по Парку имени 28 гвардейцев-панфиловцев, мы пришли к Вознесенскому кафедральному собору – самому высокому деревянному сооружению

города, построенному без единого гвоздя. Эта православная церковь, расположенная в одном из самых излюбленных парков горожан, поражает своей красотой и величием.

Далее в программе посещение Шымбулак - популярный горнолыжный курорт, расположенный на хребте Заилийский Алатау немного выше высокогорного катка “Медеу”, а также популярной зоны холма Кок-Тобе на восточной окраине Алматы с парком, смотровыми площадками, откуда открывается великолепный вид на город.

Казалось бы, что журналистов, получивших за неделю путешествия по Казахстану максимум заряда энергии и новых знаний, ничем уже не удивить. Но, не тут-то было, в МИД Казахстана на последние дни визита приготовили такие красоты, которые не просто радовали глаз, но взрывали мозг своей живописностью, неординарностью и не передаваемой словами красотой.

Выехав рано утром из Алматы, и пройдя достаточно тернистый путь в 195 км, мы приехали в Чарынский каньон, протянувшийся на 154 км вдоль реки Чарын. Любопытно то, что он расположен сразу аж на территории трех районов Алматинской области: Уйгурского, Райымбекского, Енбекшиказахского. Каньон входит в территорию Чарынского национального парка, образованного 23 февраля 2004 года. Чарынский каньон еще называют "младшим братом" знаменитого Гранд-Каньона в Северной Америке. Подъезжаешь к каньону и сразу погружаешься в атмосферу «дикого Запада». Скалы-воины, гордо выступающие из гор и оберегающие каньон, зорко бдят за каждым посетителем, чтобы никто не посмел нарушить покой хранителя Чарына. Проехав по безумно красивым местам ярко кирпичного цвета, ты вдруг оказываешься на берегу самой реки Чарын с кристально чистой водой лазурного цвета, с плакучими ивами вдоль берега, бело-серыми крупными камнями, раскинувшимися вдоль русла и местами торчащими из воды. И единственное, чего хочется в этот момент, так присесть на лужайке возле воды и насладиться тишиной и пением птиц в этом “богом забытом месте”.

Но и это еще не всё, далее нас ожидало созерцание чарующих видов озера Каинды! Сказать, что путь к озеру непрост, ничего не сказать. Нам пришлось на УАЗиках проехать по недавно пробитой к озеру грунтовой и достаточно неровной дороге, проезжая через реку в нескольких местах. На УАЗиках, поскольку дорога сложно проходима и позволяет туристам так сказать с приключениями добираться до конечного пункта. Благодаря дороге, проложенной в рамках реализуемой в Казахстане концепции “Kazakhstan Born Bold", туристы теперь могу созерцать ранее труднодоступные красоты этих мест. Эта природная достопримечательность Казахстана – озеро Каинды, известна своим "затонувшим лесом" из верхушек елей, выступающих из бирюзовой воды. Озеро образовалось в 1911 году после сильного землетрясения, вызвавшего оползень, перекрывший ущелье и затопившее хвойный лес. Вода в озере очень холодная, что позволило деревьям как бы «законсервироваться», сохранив свой вид даже спустя более 100 лет. Вид чарует, и не хватает слов, чтобы описать ту красоту, которая открывается взору. Это то, что нужно прочувствовать самим.

И последний пункт нашего маршрута, подарившего нам эстетическое удовольствие - Кольсайские озера. Их еще называют голубым ожерельем Северного Тянь-Шаня. В переводе с казахского ”кольсай” означает “озеро в ущелье”, потому что все три озера находятся в живописнейшем ущелье восточной части хребта Кунгей Алатау, что в 300 км от Алматы. Здесь можно не только созерцать красоты озёр, но и покататься с семьей на лодках или катамаранах, насладиться вкусным ташкентским чаем в уютном кафе, покататься на лошадях, просто пройтись по «тропам здоровья», построенным вокруг озер или поседеть на берегу водоема с кристально лазурной водой. И как бы не хотелось оставаться у этой лазурной воды, окруженной прекрасным хвойным лесом, пресс-тур подошел к концу и лауреатам пришлось разлететься по своим домам.

Напоследок, надо сказать: мы, иностранные журналисты, остались очень довольны тем, как работает “Kazakhstan Born Bold" Campaign – международная имиджевая и инвестиционная кампания Казахстана, призванная привлекать иностранные инвестиции и продвигать экономический и культурный потенциал страны. Кампания демонстрирует «смелый дух» Казахстана, подчеркивая его стремление к инновациям и участию в мировой экономике, а также приглашает инвесторов в ключевые секторы экономики, такие как технологии, возобновляемая энергетика, логистика и туризм.