Пятница, 10 Октября 2025 13:53

АрмИнфо. В Министерстве внутренних дел (МВД) Армении принято решение об увольнении четырех сотрудников полиции, в отношении которых было назначено дисциплинарное взыскание "Освобождение из полиции".

Как уточнили в пресс-службе МВД, на заседании, прошедшим под председательством генерального секретаря Министерства, председателя комиссии Ара Фиданяна, были изучены и обсуждены материалы и выводы служебного расследования, проведенного в отношении пяти сотрудников полиции. Материалы расследования, согласно источнику, касались грубых дисциплинарных нарушений в ходе службы.

"По результатам обсуждения дисциплинарная комиссия МВД приняла решение применить дисциплинарные взыскания в отношении четырех сотрудников полиции и "строгий выговор" в отношении одного сотрудника ", - резюмировали в МВД.

Имена уволенных из органов сотрудников не сообщаются.