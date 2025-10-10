Пятница, 10 Октября 2025 13:51

АрмИнфо.Родственники без вести пропавших военнослужащих провели акцию протеста перед зданием прокуратуры Армении. Они собрались в связи с задержанием дяди без вести пропавшего военнослужащего - Арсена Гукасяна.

В беседе с журналистами адвокат задержанного - Татевик Согоян сообщила, что они пришли сюда с требованием изменить меру пресечения в отношении Гукасяна на домашний арест. Она подчеркнула, что состояние здоровья ее подзащитного находится в тяжелом состоянии и никак не сопоставимо с применением меры пресечения в виде заключения под стражу. В частности, как обратила внимание Согоян, у Гукасяна головокружение, головные боли, а также проблемы с артериальным давлением, которое в день его задержания дважды повышалось. "Гукасян имеет и другие проблемы со здоровьем, которые также не сопоставимы с принятой в его отношении мерой пресечения. Речь идет о нарушении опорно-двигательной системы, из-за чего ему, например, сложно передвигаться по лестницам. И все это вызывает беспокойство ", - отметила адвокат.

В связи с вышесказанным Согосян сообщила, что продолжит настаивать на том, что состоянию здоровья Гукасяна угрожает опасность, и он нуждается в проверке соответствующих специалистов.

Адвокат также коснулась распространенного видео, где дядя пропавшего военнослужащего якобы с железным прутом направляется в сторону служащих, напомнив, что она его уже опровергла. По словам Согоян, это была трость, необходимая ему в связи с травмой коленного сустава. Адвокат подтвердила, что Гукасян, встряхивая своей тростью, направился в сторону служащих, однако никого не ударял, что подтверждается видеозаписями. "Не ясно, как из этого правоохранительные органы составили обвинение ", - посетовала адвокат.

Согоян при этом отметила, что изменить меру пресечения в отношении Гукасяна вполне реально, добавив, что акция, которую сегодня проводят родственники перед прокуратурой, одним из способов повлиять на решение. "В данной ситуации, когда представлены дополнительные сведения о состоянии здоровья Гукасяна, должно быть принято решение об изменении меры пресечения в его отношении", - отметила адвокат.

Собравшиеся выразили также убеждение, что власти Армении, воспользовавшись эмоциональным состоянием Гукасяна, в очередной раз пытаются заставить родственников без вести пропавших военнослужащих замолчать.

Примечательно, что решение по делу Гукасяна было принято под председательством судьи Масиса Мелконяна - судьи с самым низким рейтингом, которому Высший судебный совет уже выносил выговор.

Напомним, что дядя без вести пропавшего военнослужащего был арестован после того, как во время акции протеста у Министерства обороны Армении кинул бутылку в представителя военной полиции. Вместе с ним был задержан также отец без вести пропавшего военнослужащего в 2020 году - Апиджан Саркисян, однако его позже отпустили под подписку о невыезде.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По последним данным Международного комитета Красного Креста на август 2024 года с армянской стороны считаются пропавшими без вести около 1000 лиц, причем порядка 300 человек стали считаться таковыми после последнего обострения в зоне нагорно-карабахского конфликта в период с осени 2020 по осень 2023 года. Все данные собраны МККК на основе обращений самих родных пропавших без вести. В МККК также сообщили, что в числе этих 300 человек есть несколько десятков обращений, касающихся случаев, когда семья не соглашалась с представленными государством ДНК данными.