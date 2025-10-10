Пятница, 10 Октября 2025 13:48

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян принял посла Чехии в стране Петра Пирунчика и новоназначенного военного и военно-воздушного атташе подполковника Жири Мрачека (резиденция - г. Тбилиси).

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, глава армянского оборонного ведомства Армении поздравил подполковника с назначением на должность в Армении и пожелал успехов в выполнении своей миссии.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Армения-Чехия в сфере обороны, а также ряд вопросов региональной и международной безопасности.