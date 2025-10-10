Пятница, 10 Октября 2025 12:06

АрмИнфо.Канатная дорога "Крылья Татева" отмечает 15-летие со дня своего официального открытия и накануне своего юбилея в очередной раз номинирована на престижную международную премию World Travel Awards 2025 в категории "Лучшая канатная дорога мира".

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, за 15 лет "Крылья Татева" стали одним из главных символов армянского туризма. Построенная по инициативе Рубена Варданяна и занесённая в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная (5752 м) в мире реверсивная канатная дорога, она имела ключевое значение не только для развития Сюникской области, но и для Армении в целом, повышая туристическую привлекательность страны и трижды принося Армении международную награду World Travel Awards.

Сам Рубен Варданян в свое время следующим образом объяснил значение этого проекта: "Цель всех наших проектов заключается в том, чтобы Армения появилась на карте мира и стала интересна как для жителей страны и представителей Диаспоры, так и для иностранцев. Сложнее всего убедить людей, что подобные программы могут стать катализатором и менять ситуацию в стране".

15 лет спустя после строительства канатной дороги стало очевидно, что видение Варданяна воплотилось в жизнь - проект не только повысил узнаваемость Армении, но и стал мощным стимулом её развития.

С момента запуска проекта услугами "Крыльев Татева" воспользовались около 1,5 миллиона пассажиров. Сегодня каждый пятый турист, посещающий Армению, приезжает в Сюник, а туристический поток в регион вырос в 17 раз. Благодаря проекту инвестиции частного сектора в регион увеличились в 11 раз. Рост туристических потоков способствовал развитию гостиничной инфраструктуры: в окрестностях Татева и Гориса открылись 40 новых гостевых домов формата B&B.

Благодаря канатной дороге Татев стал интересным местом для проведения не только туристических, но и культурных мероприятий, таких как фестивали BASE Jump и Music Fest, традиционные праздники "Трндез", фестиваль стрижки овец, иммерсивный фестиваль "В горах", а также мероприятия к 150-летию Комитаса и другие события.

"Крылья Татева" не только связали туристов с одним из самых живописных уголков Армении, но и открыли путь к средневековому Татевскому монастырю, вдохнув новую жизнь в регион и превратив его в точку притяжения для путешественников, культурных инициатив и местного бизнеса.

Юбилей канатной дороги совпал с номинацией на престижную международную премию World Travel Awards 2025 в категории "Лучшая канатная дорога мира". Проект трижды побеждал в этой номинации в 2021, 2023 и 2024 годах. В этом году "Крылья Татева" конкурируют с канатными дорогами Боливии, Бразилии, Вьетнама, Канады, Новой Зеландии, США и ЮАР.

Жители Армении и гости из-за рубежа могут поддержать "Крылья Татева" в голосовании, следуя этим простым шагам: перейти по ссылке; зарегистрироваться с помощью электронной почты; подтвердить письмо, полученное на электронный адрес; нажать кнопку Vote Now; выбрать раздел World, найти пункт № 64 - World's Leading Cable Car Ride 2025 - и проголосовать за Wings of Tatev, Armenia. Голосование продлится до 26 октября 2025 года.

Канатная дорога была построена в рамках программы "Возрождение Татева", инициированной Рубеном Варданяном и Вероникой Зонабенд, и объединила усилия тысяч благотворителей, строителей и волонтеров ради туристического и социально- экономического развития Сюника. Весь доход проекта направляется на восстановление Татевского монастыря и развитие общины Татев.

World Travel Awards - престижная международная награда, которая ежегодно отмечает и награждает выдающиеся достижения в мировой индустрии туризма, путешествий и гостеприимства.