Пятница, 10 Октября 2025 11:48

АрмИнфо.Фрагментация и распад правоохранительной системы в Армении больше не являются исключительно провалом управления - этот процесс превратился в прямую угрозу национальной безопасности страны.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал политолог Сурен Суренянц, реагируя на вопрос премьер-министра Армении Никола Пашиняна главе Следкома страны почему уровень преступности в республике продолжает расти.

По словам Суренянца, рост преступности в первую очередь связан с тем, что правоохранительные органы больше не являются инструментом защиты закона, а превратились в средство выполнения политического заказа, нацеленного против оппонентов власти.

"В подобных условиях преступники чувствуют безнаказанность и действуют более уверенно. Непрофессиональные подходы подрывают систему изнутри. Как результат, назначения в следственные и силовые структуры производятся не на основе опыта и знаний, а на основе политической лояльности. Это приводит к тому, что система работает неэффективно и тем самым подрывается уважение к закону. Когда сама власть нарушает Конституцию или обходит законы, общество начинает воспринимать это как норму ", - пояснил политолог.

Так, по словам Суренянца, если безнаказанность одобряется в верхах государства, уличная преступность перестает рассматриваться как исключение. Таким образом, как заметил политолог, социальный кризис создает почву для роста криминальной атмосферы, а нехватка работы, бедность, несправедливое распределение и безнадежность подталкивают людей к преступному поведению, рассматривая его как способ выживания.

При этом он обратил внимание, что в случае, когда государство не в состоянии защитить общественную безопасность, закон и своих граждан, под угрозой оказывается не только общественный порядок, но и суверенитет, и жизнеспособность государства. "На вопрос Пашиняна "что они делают не так?" ответ прост и неизбежен: государство не выполняет свою самую главную обязанность - обеспечение защиты своих граждан и восстановление верховенства закона", - резюмировал Суренянц.

Напомним, что в ходе выступления Никол Пашинян, касаясь убийства главы общины Паракар Володи Григоряна, задался вопросом, почему вырос уровень преступности, и что нужно было сделать, чтобы этого не произошло. "Каждый выстрел гражданин в конечном итоге воспринимает

как выстрел в самого себя", - заявил тогда Пашинян.

По данным МВД Армении, за первые восемь месяцев 2025 года произошло снижение общего числа преступлений в стране - 1,1% , а также сокращение убийств - с 34 в 2024 году до 32 и квартирных краж на 44%. При этом отмечается рост покушений на убийство.