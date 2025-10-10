Пятница, 10 Октября 2025 11:46

АрмИнфо. Несколько лидеров стран - участниц СНГ провели краткую беседу перед началом заседания глав государств Содружества в Душанбе. Соответствующие кадры опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко Telegram -канал "Пул первого".

Согласно сообщению ТАСС, кроме Лукашенко, в зале сидели президенты Азербайджана и Таджикистана Ильхам Алиев и Эмомали Рахмон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян и генсек СНГ Сергей Лебедев.

"Ильхам Гейдарович, а Вы говорили "не приедет", переживали. Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никуда", - сказал Лукашенко, обращаясь к Алиеву. Президент Азербайджана, премьер Армении и генсек СНГ сидели на одном диване.

Саммит СНГ проходит 10 октября в Душанбе, куда для участия в его работе прибыли президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении. Заседание совета проводит глава Таджикистана, председательствующего в органах СНГ в 2025 году.