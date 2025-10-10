Пятница, 10 Октября 2025 11:45

АрмИнфо. Основная часть пожара на Нубарашенской мусорной свалке потушена, на данный момент виден только дым. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Еревана.

С полуночи пожарно-спасательные машины мусороуборочной службы завозят на грузовиках песок для тушения пожара. К работе также подключилась Спасательная служба. "Основная часть пожара потушена, на данный момент виден только дым", - говорится в сообщении столичного муниципалитета.

Отметим, что пожар на Нубарашенской свалке вспыхнул ночью.