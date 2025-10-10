Пятница, 10 Октября 2025 11:31

АрмИнфо.Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Республику Таджикистан для участия во втором Саммите «Центральная Азия–Россия» и в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Диалог между центральноазиатскими странами и Российской Федерацией представляет собой один из форматов стремительно развивающегося стратегического межрегионального партнёрства. Опираясь на прочные историко-культурные и экономические связи, оно охватывает такие сферы, как политика, экономика, энергетика, транспорт, наука, образование и гуманитарная область.

Ключевым фактором устойчивости этого взаимодействия выступает равноправное и доверительное сотрудничество, основанное на национальных интересах и взаимном уважении. Значимую роль в данном формате играет Туркменистан, претворяющий в жизнь внешнеполитический курс, базирующийся на принципах постоянного позитивного нейтралитета.

Формат «Центральная Азия–Россия» – наглядный пример успешного объединения усилий шести государств. Состоявшийся в 2022 году в Астане первый Саммит подтвердил эффективность такого диалога и его направленность на упрочение дружественных отношений.

Туркменистан вносит весомый вклад в развитие этого шестистороннего формата, активно содействуя укреплению сотрудничества на основе прочной исторической базы и солидного опыта партнёрства. Один из ярких примеров тому – проведение в 2022 году в Ашхабаде по инициативе Туркменистана первого Межпарламентского форума государств Центральной Азии и Российской Федерации.

Правовой статус постоянного нейтралитета нашей страны, закреплённый соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, рассматривается как важный вклад в обес­печение стабильности в Центральноазиатском регионе. Принципы нейтралитета позволяют Туркменистану выступать в качестве эффективного партнёра со всеми заинтересованными сторонами, а также предоставляет благоприятные геополитические и геоэкономические условия для широкого международного сотрудничества.

Что касается динамично развивающихся отношений Туркменистана и России, то они вышли на уровень стратегического партнёрства. Это подтверждает обоюдную заинтересованность сторон к наращиванию продуктивного взаимодействия по всему его спектру.

В числе приоритетных направлений взаимовыгодного сотрудничества стран Центральной Азии и Российской Федерации определена экономическая сфера. Россия – крупный торговый партнёр государств региона. В структуре взаимного товарооборота, помимо сырья, преобладают промышленные товары и продукция сельского хозяйства, нефтехимии и металлургии. Это свидетельствует о диверсифицированном и многоплановом характере экономического взаимодействия.

Центральная Азия, располагающая стратегически значимой транспортно-коммуникационной и энергетической инфраструктурой, становится одним из ключевых регионов в контексте достижения всеобщего устойчивого развития. Туркменистан активно участвует в формировании мультимодальной региональной транспортной системы, способствующей реализации колоссального экономического потенциала стран-участниц, и осуществляет с соседними государствами крупные проекты в данном направлении.

Важнейшим фактором экономической устойчивости центральноазиатских государств является сотрудничество в сфере энергетики. Обладая огромными запасами углеводородных ресурсов, Туркменистан последовательно продвигает энергетическую дипломатию, нацеленную на диверсификацию маршрутов экспорта энергоносителей и обеспечение энергобезопасности.

Формат «Центральная Азия–Россия» – многовекторное взаимовыгодное партнёрство, которое играет значительную роль в обеспечении устойчивого развития и благополучия на всём Евразийском пространстве. Надёжной основой для его дальнейшего углуб­ления служит историко-культурная общность.