Пятница, 10 Октября 2025 11:26

АрмИнфо.В Армении борьба идет не за власть, а за будущее нации и государства. Об этом на своей странице в Facebook пишет бывший председатель Комитета государственных доходов РА Давид Ананян.

"Мы начали с пропаганды единства, потому что верим, что только вместе народ может строить своё будущее. Однако вы продолжаете идти по разделительным линиям, разделяя власть в обществе. Мы начали с разрушения баррикад, чтобы исчезла враждебность друг к другу, и открылся путь к здоровому конкурентному диалогу. Вы продолжаете бросать камни из-за угла, сеять ненависть и враждебное позиционирование в обществе. Мы начали с чётких программ построения будущего, которое должно принести развитие и уверенность, вы продолжаете сеять страх и сомнения, подавляя инициативу и веру людей. Мы говорим об общественном исцелении и внутреннем мире, потому что только мирное и уверенное общество способно к творчеству, вы продолжаете ругаться и клеветать, отравляя общественную атмосферу. Но мы не отступим. Мы продолжим проповедовать единство, стремиться к внутреннему миру и разрушать баррикады. Потому что у нас есть видение сделать Родину могущественным и развивающимся государством. Потому что у нас есть силы и упорство, чтобы пройти весь путь до конца. Потому что у нас есть воля не бояться никаких испытаний. И самое главное - у нас есть искренняя любовь к нашей Родине и нашему народу. Наш путь труден, но необратим. Потому что мы боремся не за власть, а за будущее нации и государства", - написал Давид Ананян.