Пятница, 10 Октября 2025 11:24

АрмИнфо. Со вчерашнего дня в Ереване горит Нубарашенская свалка.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МВД Армении, на месте работают шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов спасательного управления города Ереван Спасательной службы МВД и 27 спасателей.

"В настоящее время тушение пожара все еще продолжается", - добавили в полиции.

Добавим, что в этом году это уже не первый случай возникновения пожара на свалке.

Отметим, что Нубарашенская свалка действует в Ереване с 1950-х годов и расположена в 10км от центра города. Ее площадь охватывает свыше 50га. По разным оценкам, ежегодно на свалку поступает более 400 тыс. тонн мусора.Еще в 2023 году мэр Еревана Тигран Авинян обратил внимание на проблему с вывозом мусора, в рамках которой предусмотрено полностью законсервировать мусорную свалку в Нубарашене, на что потребуется четыре года. Взамен планируется построить мусороперерабатывающий завод.