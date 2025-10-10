Пятница, 10 Октября 2025 11:21

АрмИнфо.Сын депутата Национального Собрания Республики Армения от оппозиционной фракции "Армения" Арменуи Кюрегян погиб в зоне боевых действий вокруг Украины.

Как пишут СМИ, 28-летний сын Кюрегян, долгое время проживал в России, служил военным врачом и погиб в августе. Его тело удалось доставить из зоны конфликта только сейчас. Отмечается, что похороны пройдут в Ванадзоре, где ранее был похоронен супруг Арменуи Кюрегян.

Депутата сама пока не подтвердила и не опровергла данную информацию.