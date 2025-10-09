Четверг, 9 Октября 2025 21:26

АрмИнфо.Армянская Революционная Федерация (АРФД) примет участие в расширенных выборах в совет общины Вагаршапата, которые состоятся 16 ноября, вместе с блоком "Ахтанак".

"Предвыборный список блока "Ахтанак" возглавит Севак Хачатрян. Подчеркивая стремление к развитию, справедливости и заботе в нашей общине, являющейся духовным и культурным центром всех армян, и осознавая важность выборов в расширенной общине Вагаршапат перед общенациональными выборами, мы призываем: уважаемых жителей общины Вагаршапат принять участие в предстоящих выборах и, доверив свои голоса ответственным силам, предотвратить кампании против нашей идентичности и открыть новую страницу развития для общины; все оппозиционные силы действовать в соответствии с логикой дела, исключить любое предвыборное и поствыборное сотрудничество с правящей силой и направить все свои усилия на достижение победы", - говорится в заявлении политической силы.

Напомним, что выборы в Совет старейшин укрупненной общины Вагаршапат состоятся 16 ноября 2025 года. 13 мая Комиссия по предотвращению коррупции возбудила производство об административном правонарушении в отношении экс- мэра Вагаршапата Дианы Гаспарян, а уже 15 мая она объявила о своей отставке. По ее словам, такое решение было принято в связи с необходимостью "сделать выбор между семьей и работой".

Однако в Антикоррупционном комитете сообщали, что "ведется расследование уголовного производства, связанного с злоупотреблением должностными полномочиями, а также с предоставлением ложной информации или сокрытием данных в декларации".